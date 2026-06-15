【宝塚記念】メイショウタバルが連覇達成！豪雨を跳ね飛ばして達成した史上初の偉業



メイショウタバルが連覇達成（c）SANKEI

それは、あまりに突然の出来事だった。

宝塚記念の発送まであと10分ほどに迫り、出走馬が本馬場へやってきたころ阪神競馬場には大雨が降った。

まるでバケツをひっくり返したかのようなゲリラ豪雨の影響で出走馬が返し馬をするたびに水しぶきがターフに飛び散るほど。

当然この雨は馬場にも影響し、10レースまで良馬場開催だったが、宝塚記念の開催の5分前には重馬場に変更。一気に2段階も馬場が悪化するという異例の事態でのグランプリ開催となった。

あまりに直前の豪雨だけに、予想の練り直しはもう不可能。特に阪神競馬場いたファンは馬券を買い足すことすら難しかったと思われるが......

それでもファンはまっすぐにコースを見つめていた。雨に濡れながらも、ただひたすらに。

なぜなら、自分が馬券を買った馬、応援している馬を信じているからだ。

そんな熱気に包まれた中、今年の宝塚記念のゲートは開いた。道悪馬場を考えてか、真ん中からコスモキュランダと横山武史がスタートから威勢よくハナを切った一方、逃げると思われたミステリーウェイとメイショウタバルは積極的に逃げの姿勢を見せず。

メイショウタバルは徐々に上がっていったが、ミステリーウェイは好スタートを決めながらも中団辺りに留まり、スタンド前を通過していった。

コスモキュランダがハナを取り切った1コーナー過ぎ。メイショウタバルと武豊は2番手をキープしたが、その直後にいるのは武豊とメイショウタバルに縁のある馬たちばかりだった。

例えば、メイショウタバルのすぐ後ろにいたのはかつて武豊が主戦騎手を務めたキタサンブラックの弟であるシュガークン。

その隣にはメイショウタバルと同じく父にゴールドシップを持つマイネルエンペラー。

さらにその後ろにはキタサンブラックの息子、史上初となる春古馬三冠制覇を狙うクロワデュノール......といった具合に、昨年のチャンピオンコンビに縁のある馬たちばかりが見事に並んだ。

しかしそれは偶然ではないのかもしれない。ゴールドシップ産駒らしくロングスパートで突き抜けたいという思いはマイネルエンペラーにもあったはずだし、先行策からの抜け出しは武豊とキタサンブラックの勝ちパターン。それぞれの走りからそうした個性が見られたのは実に面白い。

コスモキュランダが話した逃げを打ち、前半の1000mを通過したところで時計は1分3秒。

馬場の影響があるとはいえ昨年よりもゆったりとしたペースに落ち着いたが、ここで馬群に大きな動きは見られず。

特にクロワデュノールをマークしていたであろう後方の馬たちはややスローな流れの中でどの馬もほとんど動かないまま、3コーナーへと向かっていった。

逃げたコスモキュランダのリードが徐々に減っていく一方、余裕を持って動いてきたのが昨年の覇者である武豊とメイショウタバルのコンビ。

自分たちでペースを握って逃げ切った昨年とは違い、今年はじっくりと2番手で折り合い、先頭を奪うタイミングを計っていた。

メイショウタバルの動きを見ながら動いたのが大本命である北村友一とクロワデュノール。史上初の春古馬三冠を目指し、大阪杯の時のように抜け出すべく3番手まで上がってきた。

そうして迎えた最後の直線。ゴールまで残り400mほどあったが、この時点で優勝は前を行く3頭にほぼ絞られていた。

逃げるコスモキュランダに迫ったのが武豊とメイショウタバル。

武豊の鞭が入ったことで前年の王者の闘志に火が付いたのか、残り200mを過ぎたところで完全に捕らえて先頭へ。迫りくるクロワデュノールとの真っ向勝負に出た。

そして大阪杯の再現を狙うように、クロワデュノールがやってきた。

あの時も前にいたのはメイショウタバルと武豊。先に動いた1つ上のGⅠホースとレジェンド騎手を差し切ってから約2ヵ月後、同じシチュエーションがここ阪神競馬場で起こった。

もう一度差し切ってみせる――北村友一は懸命に右鞭を入れ、クロワデュノールも伸びてくるが......大阪杯のときとは違い、前にいるメイショウタバルが止まらない。

ゴールまで残り100m。末脚にエンジンが掛かったクロワデュノールがメイショウタバルに迫ってきた。

あと1馬身、あと半馬身。もう少しで差し切るというところまで迫ったが、そこで再びメイショウタバルがもうひと伸びを見せ、勝負あり。わずかクビ差ながらメイショウタバルが2年連続でゴール板を先頭で駆け抜けた。

史上初となる父子ともに宝塚記念連覇の偉業を達成。伏兵の逃げ切りとなった昨年とは異なり、今年は有力馬の1頭として飾った堂々たる勝利。

雨をものともしないタフネスさ、ハナにこだわらず、2番手からでも折り合って抜け出してくるという成長ぶりがメイショウタバルを稀代の名馬へと押し上げた。

「昨年から乗せていただいて、今日が乗った中で一番強さを感じた」と、レース後のインタビューで武豊はそう答えた。

父ゴールドシップと同様、頭を高く上げて勝つときは豪快に突き抜けて、負ける時は目を覆いたくなるような大惨敗を喫するというホームランか三振かを体現したかのような走りをしてきた馬が5歳になってから2着→1着。

もしかすると競走馬として、今まさにピークを迎えたのかもしれない。

そして武豊は、ファンの前でこう語った。

「胸を張って、フランスへ行ける」―― 雨上がりの阪神競馬場がより一層盛り上がった。この秋、メイショウタバルと武豊がフランスでどんな走りを見せるか......今から待ち遠しい。



■文／福嶌弘