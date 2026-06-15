■これまでのあらすじ

義母のおかげで義父に言いたいことを言えた妻。妻にとって義父の訪問は迷惑でしかなく、夫婦のことに口出されるのも不快だと告げると、義父は「家族なんだから」と逆ギレして帰っていった。そして義母は夫にも「父親として自覚あるの？」と切り込んでくれて…。



夫もお義母さんも、これまでずっとお義父さんに振り回されてきたようで…。夫は何度も義父とぶつかってきたのに、結局何も変わらないことで諦めてしまったのでしょう。

何を言っても無駄なのだから…と、私が追い詰められている状況すら見て見ぬふりしてしまった…と打ち明けてくれました。でも、逃げてばかりでは問題は解決しません。私の夫として、娘の父親として、自分が嫌だと思っていたことから家族を守ろうと目を覚ましてくれたようです。「俺、変わらなきゃ」という夫の言葉を正直すぐには信用できませんが…、私たちは一緒にお義父さんに立ち向かっていこうと思います。一方、そのころのお義父さんは…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)