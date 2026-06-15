ナルミヤ「ベリエちゃん」「ナカムラくん」がファミマとコラボ 対象商品を2個同時購入で限定チャーム配布
ナルミヤ・インターナショナルが、ファミリーマートと初のコラボを実施。「ナルミヤキャラクターズ」の限定オリジナルグッズがもらえる購入特典企画を、16日午前10時から全国のファミリーマート約1万6400店で実施する。対象商品を2個同時に購入すると、全4種の「オリジナルぷにぷにチャーム」のうち1個が数量限定でもらえる。
【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー
今回登場するのは、2000年代に人気を集めたジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」のナカムラくん、「メゾピアノ ジュニア」のベリエちゃんをデザインした限定景品。当時のファンには懐かしく、いまのトレンドにも合う“ぷにぷに感”を詰め込んだチャームとなっている。
実施期間は2026年6月16日午前10時〜6月29日まで。期間中、対象商品を2個同時購入すると、「ナルミヤキャラクターズ オリジナルぷにぷにチャーム（全4種）」が1個プレゼントされる。
【対象商品】
コーラアップ：税込261円
ラムネアップ：税込261円
メロンソーダアップ：税込261円
ハニーレモンソーダアップ：税込214円
FURUBI by果汁グミレモン＆キウイ：税込257円
果汁グミSpecial黄金桃：税込254円
対象商品のうち「果汁グミSpecial黄金桃」は、16日発売。国産黄金桃果汁を使用し、果汁100（生果汁換算比）によるジューシーで芳醇な味わいを楽しめる。その他、コーラアップ、ラムネアップ、メロンソーダアップなど、ハード食感のグミも対象となる。景品は数量限定で、なくなり次第終了となる。
【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー
今回登場するのは、2000年代に人気を集めたジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」のナカムラくん、「メゾピアノ ジュニア」のベリエちゃんをデザインした限定景品。当時のファンには懐かしく、いまのトレンドにも合う“ぷにぷに感”を詰め込んだチャームとなっている。
【対象商品】
コーラアップ：税込261円
ラムネアップ：税込261円
メロンソーダアップ：税込261円
ハニーレモンソーダアップ：税込214円
FURUBI by果汁グミレモン＆キウイ：税込257円
果汁グミSpecial黄金桃：税込254円
対象商品のうち「果汁グミSpecial黄金桃」は、16日発売。国産黄金桃果汁を使用し、果汁100（生果汁換算比）によるジューシーで芳醇な味わいを楽しめる。その他、コーラアップ、ラムネアップ、メロンソーダアップなど、ハード食感のグミも対象となる。景品は数量限定で、なくなり次第終了となる。