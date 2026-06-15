ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この味付け苦手…外食してくる」夫の心無い一言にショック…すれ違… 「この味付け苦手…外食してくる」夫の心無い一言にショック…すれ違いの裏に隠された夫の本性 「この味付け苦手…外食してくる」夫の心無い一言にショック…すれ違いの裏に隠された夫の本性 2026年6月15日 17時10分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 産後のしんどい時期に一番そばにいてほしい人が、一番遠くにいる感じ…妻の孤独、なんとなく想像できてしまいます。夫は料理に文句をつけては外に出かけ、夜の誘いを断られると態度が冷たくなる。このすれ違いの裏に隠されたものが明らかになったとき、妻はどんな気持ちになるんでしょうか。>>【まんが】離婚を切り出した夫の秘密(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】離婚を切り出した夫の秘密 義妹からの着信…即拒否！もう私には関係ありません【私が義妹と縁を切った理由 Vol.163】 「今日は焼肉に行くから子どものお迎えは無理！」夫の謎ルールに振り回される妻が限界を迎えた結果…