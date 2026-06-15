ファミマで「ナカムラくん」「ベリエちゃん」のぷにぷにチャームもらえる6月16日10時から数量限定で実施するよ〜！

ファミリーマートは、2026年6月16日10時から29日まで、「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを実施します。

チャームは「ナカムラくん」と「ベリエちゃん」デザインの全4種

2000年代のキャラクターたちが次々と復刻されるなど、空前の「平成女児ブーム」に沸く昨今。当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20代から30代の女性を中心に、熱狂がさらに拡大しているといいます。

ファミリーマートでは、当時の小学校高学年から中学生の女児を中心に絶大な人気を誇った「ナルミヤ・インターナショナル」のキャラクター、ANGEL BLUE（エンジェルブルー）の「ナカムラくん」、mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）の「ベリエちゃん」を起用した限定キャンペーンを実施します。

期間中、対象のグミを2個同時に購入するごとに、限定の「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム」全4種類からいずれか1個もらえます。当時の懐かしさとかわいさ、思わず触りたくなる"ぷにぷに感"を詰め込んだオリジナル景品を手に入れられるチャンスです。

ぷにぷにチャームは数量限定で、なくなり次第終了です。

画像はイメージのため、仕様が予告なく変更になることがあります。また、店舗によって取り扱いのない場合があります。

対象商品は以下の通り。

・コーラアップ 261円

・ラムネアップ 261円

・メロンソーダアップ 261円

・ハニーレモンソーダアップ 214円

・FURUBI by果汁グミレモン＆キウイ 257円

・果汁グミSpecial黄金桃 254円

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部