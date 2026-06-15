【お好み焼本舗】アルコール飲み放題が1089円に！アプリ会員限定で「父の日キャンペーン」クーポン配信中《6月28日まで》

お好み焼きや串カツ、鉄板焼きなどが食べ放題で楽しめる「お好み焼本舗」は、2026年6月15日から28日まで父の日キャンペーンを開催しています。

目の前で焼き上がるお好み焼きやステーキで乾杯

公式アプリ会員に向けて、グループ全員の「ソフトドリンク＋アルコール全種飲み放題」が1529円から1089円になるクーポンを配布。

クーポンは、1グループ1枚利用できます。

すでに会員の場合は自動でクーポンが届き、来店当日に登録した人も、登録後にクーポンを受け取れます。

なお、「ソフトドリンク＋氷結＋ハイボール飲み放題」は「父の日キャンペーン」クーポンの対象外です。

また、他の割引券・特典との併用も不可（株主優待券との併用は可）。宴会コース・学生宴会コースでは使用できません。

「お好み焼本舗」の食べ放題は3種類あり、お手軽コース（2299円）・おこほんコース（2959円）・プレミアムステーキコース（4059円）から選べます。

スタッフが目の前の鉄板で焼き上げる「超贅沢玉」が看板メニュー。綿菓子機やかき氷機も自由に使えるのでファミリーにもぴったりです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部