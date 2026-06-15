「しゃぶしゃぶ温野菜」で使える最大20％オフクーポン登場中！お得に″父の日″外食を楽しめるよ《6月21日まで》
しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年6月21日まで「父の日」キャンペーンを全店で実施しています。
食べ放題は小学生未満無料＆小学生は半額！
6月15日から21日までの期間、対象の食べ放題コースで利用できる、以下の2種類から選べるクーポンが配信中です（併用不可）。
（1）会計金額から平日は20％オフ、休日は10％オフ
（2）アルコール飲み放題が半額（1848円→924円）
クーポン画面や利用条件の詳細は、キャンペーンページから確認できます。
対象の食べ放題コースには、期間限定コースも含まれます。
・温野菜コース（お肉全10種） ひとり4378円
・特選牛しゃぶコース（お肉全7種）ひとり4158円
・霜降り黒毛和牛コース（お肉全12種） ひとり7128円
・黒毛和牛コース（お肉全11種） ひとり5478円
・三元豚コース（お肉全5種） ひとり3718円
【期間限定コース 旨辛 麻辣湯しゃぶ／葱たんしゃぶ】
・豚コース（お肉全6種） ひとり4378円
・牛コース（お肉全10種） ひとり4708円
・黒毛和牛コース（お肉全11種） ひとり5918円
・霜降り黒毛和牛コース（お肉全12種） ひとり7568円
食べ放題は120分制で、90分ラストオーダーです。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きで利用できます。
霜降り黒毛和牛は一部店舗では販売していません。
お父さんへの日頃の感謝を込めて、家族みんなでの利用はもちろん、自分へのご褒美として、お得な機会にしゃぶしゃぶを楽しんでみては。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部