7月26日よりTBS系で放送がスタートする堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのキービジュアルが公開。あわせて3つの特別イベントの開催が公開された。

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本作は、2023年7月期に放送された第1シーズンから3年の時を経て、今夏から2クール連続で放送される『VIVANT』の続編。第1シーズンのラストシーン直後から物語が幕を開ける。

国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか。その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。

公開されたキービジュアルでは、ドラマの世界観を表す広い空と砂漠を背景に、堺演じる乃木憂助をはじめ、阿部寛演じる野崎守、二階堂ふみ演じる柚木薫、松坂桃李演じる黒須駿、二宮和也演じるノコルらが、砂上に悠然と立つ様子が切り取られている。また、新キャラクターと思わしき人物の姿も確認できる。

また、「VIVANTワールド」に触れることができる3つの特別イベントの開催も決定。第1弾は、7月25日に東京国際フォーラム ホールAで行われる「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」。第2シーズンスタート前日に、第1シーズンの内容をダイジェスト版で振り返るほか、ドラマ出演者やスタッフによるトークショーも開催される。

第2弾は、8月開催予定の「『VIVANT』ファンミーティング」。出演者が集う一夜限りのスペシャルイベントで、登壇者は後日発表される。第3弾は、9月より開催される体験型イベント。ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う内容で、東京開催終了後に大阪でも巡回が予定されている。

なお、第2シーズンはTVer、TBS FREE、U-NEXTで見逃し配信されることも決定。有料配信プラットフォームとしてはU-NEXTのみ独占見放題配信となる。（文＝リアルサウンド編集部）