ヨルシカが、2025年9月から10月に開催したライブ『LIVE TOUR 2025「盗作 再演」』の模様を収録したライブ映像作品を9月30日にリリースする。

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本公演は、n-bunaの朗読と楽曲演奏を織り交ぜたコンセプトライブ。本作には、ライブ本編を収録したDisc1、ライブ内の『「盗作」楽曲パート』『「盗作」朗読パート』のみを視聴できるDisc2に加え、本公演の演出映像『「盗作」ライブビデオ』をDisc3に収録する。

初回限定盤は、デジパックに加え、会場で配布された冊子『生まれ変わり』と公演の朗読内容を絵本にした『「生まれ変わり」絵本』『「盗作」朗読絵本』の2冊を三方背ケースに収納した特殊仕様となっている。

また、UNIVERSAL MUSIC STOREでは収納ポーチとセットにした「盗作」オリジナルTシャツを予約限定発売。さらに、単品販売のほか、初回限定盤とオリジナルTシャツのセットを特別価格で発売する。

商品概要やCDショップ購入者特典などの詳細は、本日公開された特設サイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）