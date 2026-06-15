今年秋に開催されるアジア大会の代表選考会、陸上の日本選手権が今月12日からきのう（14日）まで名古屋市で開催され、岡山・香川ゆかりの選手は、女子100メートルハードルや男子100メートルなどで入賞を果たしました。

まずは、近年、ハイレベルな戦いが繰り広げられている女子100mハードル。岡山市出身の青木益未選手です。





準決勝。青木選手は自慢のスプリント力を生かし、日本記録を持つ7レーンの福部選手にも肉薄します。2位でフィニッシュすると…（富士通 田中佑美選手）「ベストベスト？」（七十七銀行 青木益未選手）「ベストかもー！！」日本歴代4位の12秒79。自己ベストで決勝に駒を進めました。

迎えた決勝。青木選手は序盤から先頭争いを繰り広げると…1



2秒8台の好記録で3位入賞！レース後は笑顔を見せました。

男子ハンマー投げ・女子砲丸投げ

男子ハンマー投げでは、四国学院大ACの垂井祐志選手が、3投目・4投目ともに67メートルを超え5位に。



女子砲丸投げには気合の編み込みヘアで岡山商科大学の奥山琴未選手が挑みました。15メートル4センチで4位に入ったものの、自己ベストには及ばず悔しさをにじませました。



（奥山琴未選手）

「思うような結果じゃなかったんで、すごく悔しいんですけど、また一から頑張ろうと思えた」

男子100メートル・女子棒高跳び

そして、男子100メートル準決勝には…



津山高校出身。今年度から実業団に所属している木梨嘉紀選手です。60メートルでは日本一になったこともある木梨選手。序盤から飛び出すと2番手でフィニッシュ。

初めて決勝に進んだ前回大会に引き続き2年連続の決勝進出を果たします。去年の8位を超えたいー。オリンピアンら強者ひしめく決勝のレース。



得意の爆発的なスタート！！後半の走りに課題は見つかったものの、去年より順位をひとつ上げ7位入賞。木梨選手は、レース後、RSKの取材に対し、「来年の世界陸上に向けて60メートル以降の技術を改善し、10秒1台、その先を目指していきます！」と語ってくれました。

また、女子棒高跳びでは、三豊市出身・吉田石油店所属の田中伶奈選手が3位入賞を果たしています。