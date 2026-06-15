中島みゆきによる“ラジオのようなテレビ”『オールタイム・リクエスト』未公開シーンを加えた完全版が放送決定

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中島みゆきが声で進行するDJスタイルのテレビ番組『中島みゆき オールタイム・リクエスト』の完全版が、6月21日に放送されることが決定した。

■中島みゆきの世界をたっぷり味わえる番組

ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇る中島みゆきが、2018年以来久しぶりのDJとして復活し、2026年3月に放送されたテレビ番組『中島みゆき オールタイム・リクエスト』。視聴者から、彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集、それをもとに声で進行するといういわば“ラジオのようなテレビ”が、視聴者からの大反響を受け、“完全版”として甦る。

放送尺のため、カットせざるをえなかったトークをあらたに加え制作。もちろんリクエスト曲は、コンサートの映像やMV、そしてテレビでの歌唱などで紹介される。おなじみの軽妙なトークと感動の楽曲映像、そして未公開トーク。中島みゆきの世界をたっぷり味わおう。

■番組情報

NHK総合『NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版』

06/21（日）13:50～14:52

※NHK ONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信

出演者：中島みゆき（※声のみの出演）

放送予定曲 ：「時代」「地上の星」「麦の唄」「ファイト！」 他

■関連リンク

番組公式サイト

https://nhk.jp/musicsp

中島みゆき OFFICIAL SITE

https://www.miyuki.jp/