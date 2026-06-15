新規設定ファンド一覧 6月第2週（6月8日～6月12日）
6月第2週（6月8日～6月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇6月11日
ＳＭＴインド株式モメンタムファンド（トレンドランキング・インド株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ先進国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・先進国株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ全世界株式モメンタムファンド（トレンドランキング・全世界株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
〇6月12日
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年１回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年４回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年４回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
日経平均インデックスファンド
運用会社：ちばぎんアセットマネジメント
株探ニュース
運用開始日
〇6月11日
ＳＭＴインド株式モメンタムファンド（トレンドランキング・インド株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ先進国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・先進国株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ全世界株式モメンタムファンド（トレンドランキング・全世界株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）
運用会社：キャピタル・インターナショナル
〇6月12日
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年１回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年４回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年４回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント
日経平均インデックスファンド
運用会社：ちばぎんアセットマネジメント
株探ニュース