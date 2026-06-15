新規設定ファンド一覧 6月第2週（6月8日～6月12日） 新規設定ファンド一覧 6月第2週（6月8日～6月12日）

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6月第2週（6月8日～6月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇6月11日

ＳＭＴインド株式モメンタムファンド（トレンドランキング・インド株）

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



ＳＭＴ先進国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・先進国株）

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



ＳＭＴ全世界株式モメンタムファンド（トレンドランキング・全世界株）

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）

運用会社：キャピタル・インターナショナル



キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）

運用会社：キャピタル・インターナショナル



キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）

運用会社：キャピタル・インターナショナル



キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）

運用会社：キャピタル・インターナショナル



〇6月12日

野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回決算型

運用会社：野村アセットマネジメント



野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年１回決算型

運用会社：野村アセットマネジメント



野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年４回決算型

運用会社：野村アセットマネジメント



野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年４回決算型

運用会社：野村アセットマネジメント



日経平均インデックスファンド

運用会社：ちばぎんアセットマネジメント



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