　6月第2週（6月8日～6月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。

運用開始日
〇6月11日
ＳＭＴインド株式モメンタムファンド（トレンドランキング・インド株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＳＭＴ先進国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・先進国株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＳＭＴ全世界株式モメンタムファンド（トレンドランキング・全世界株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント

キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
運用会社：キャピタル・インターナショナル

キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
運用会社：キャピタル・インターナショナル

キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）
運用会社：キャピタル・インターナショナル

キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）
運用会社：キャピタル・インターナショナル

〇6月12日
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年１回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント

野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年１回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント

野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年４回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント

野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年４回決算型
運用会社：野村アセットマネジメント

日経平均インデックスファンド
運用会社：ちばぎんアセットマネジメント

株探ニュース