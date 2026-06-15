「日経225ミニ」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限9973枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9973枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9973( 9973)
ソシエテジェネラル証券 8229( 8229)
バークレイズ証券 6518( 6518)
SBI証券 12155( 6509)
楽天証券 5510( 2352)
ゴールドマン証券 1108( 1108)
フィリップ証券 703( 703)
松井証券 629( 629)
マネックス証券 456( 456)
三菱UFJeスマート 883( 401)
インタラクティブ証券 284( 284)
JPモルガン証券 189( 189)
日産証券 102( 102)
ドイツ証券 35( 35)
BNPパリバ証券 21( 21)
光世証券 10( 10)
三田証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 285( 285)
SBI証券 236( 164)
ABNクリアリン証券 164( 164)
フィリップ証券 57( 57)
楽天証券 98( 48)
JPモルガン証券 37( 37)
松井証券 36( 36)
ドイツ証券 34( 34)
マネックス証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 29( 21)
日産証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 293806( 293806)
ソシエテジェネラル証券 153639( 153639)
バークレイズ証券 121455( 121455)
SBI証券 85479( 38205)
楽天証券 61390( 30578)
松井証券 22498( 22498)
日産証券 7437( 7437)
三菱UFJeスマート 12772( 7412)
ゴールドマン証券 7017( 6845)
サスケハナ・ホンコン 5243( 5243)
マネックス証券 5100( 5100)
JPモルガン証券 4340( 4340)
みずほ証券 3098( 3098)
フィリップ証券 2572( 2572)
モルガンMUFG証券 2468( 2468)
UBS証券 1199( 1199)
ビーオブエー証券 1011( 1011)
BNPパリバ証券 870( 870)
インタラクティブ証券 870( 870)
大和証券 755( 755)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9973( 9973)
ソシエテジェネラル証券 8229( 8229)
バークレイズ証券 6518( 6518)
SBI証券 12155( 6509)
楽天証券 5510( 2352)
ゴールドマン証券 1108( 1108)
フィリップ証券 703( 703)
松井証券 629( 629)
マネックス証券 456( 456)
三菱UFJeスマート 883( 401)
インタラクティブ証券 284( 284)
JPモルガン証券 189( 189)
日産証券 102( 102)
ドイツ証券 35( 35)
BNPパリバ証券 21( 21)
光世証券 10( 10)
三田証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 285( 285)
SBI証券 236( 164)
ABNクリアリン証券 164( 164)
フィリップ証券 57( 57)
楽天証券 98( 48)
JPモルガン証券 37( 37)
松井証券 36( 36)
ドイツ証券 34( 34)
マネックス証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 29( 21)
日産証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 293806( 293806)
ソシエテジェネラル証券 153639( 153639)
バークレイズ証券 121455( 121455)
SBI証券 85479( 38205)
楽天証券 61390( 30578)
松井証券 22498( 22498)
日産証券 7437( 7437)
三菱UFJeスマート 12772( 7412)
ゴールドマン証券 7017( 6845)
サスケハナ・ホンコン 5243( 5243)
マネックス証券 5100( 5100)
JPモルガン証券 4340( 4340)
みずほ証券 3098( 3098)
フィリップ証券 2572( 2572)
モルガンMUFG証券 2468( 2468)
UBS証券 1199( 1199)
ビーオブエー証券 1011( 1011)
BNPパリバ証券 870( 870)
インタラクティブ証券 870( 870)
大和証券 755( 755)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース