「日経225ミニ」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万3617枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3617枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13617( 12117)
バークレイズ証券 8842( 6342)
ソシエテジェネラル証券 5417( 5417)
SBI証券 10576( 4682)
楽天証券 3688( 1390)
松井証券 699( 699)
マネックス証券 478( 478)
フィリップ証券 446( 446)
ゴールドマン証券 393( 393)
三菱UFJeスマート 712( 368)
BNPパリバ証券 1276( 276)
日産証券 197( 197)
インタラクティブ証券 134( 134)
JPモルガン証券 115( 115)
ドイツ証券 47( 47)
光世証券 40( 40)
豊証券 7( 7)
立花証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 267( 267)
SBI証券 215( 89)
ABNクリアリン証券 74( 74)
松井証券 63( 63)
日産証券 59( 59)
フィリップ証券 54( 54)
楽天証券 97( 45)
マネックス証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 46( 28)
JPモルガン証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
ドイツ証券 8( 8)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 221308( 221304)
ソシエテジェネラル証券 123682( 123678)
バークレイズ証券 94994( 94994)
SBI証券 72713( 32371)
松井証券 26677( 26677)
日産証券 22946( 22946)
楽天証券 43316( 20310)
サスケハナ・ホンコン 19238( 19238)
モルガンMUFG証券 12216( 12181)
JPモルガン証券 9510( 9510)
三菱UFJeスマート 12833( 8063)
ゴールドマン証券 6339( 6323)
BNPパリバ証券 5257( 5257)
みずほ証券 4997( 4962)
野村証券 4682( 4674)
マネックス証券 4413( 4413)
ビーオブエー証券 3364( 3364)
フィリップ証券 3260( 3260)
インタラクティブ証券 2406( 2406)
広田証券 2047( 2047)
東海東京証券 16( 0)
SMBC日興証券 16( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13617( 12117)
バークレイズ証券 8842( 6342)
ソシエテジェネラル証券 5417( 5417)
SBI証券 10576( 4682)
楽天証券 3688( 1390)
松井証券 699( 699)
マネックス証券 478( 478)
フィリップ証券 446( 446)
ゴールドマン証券 393( 393)
三菱UFJeスマート 712( 368)
BNPパリバ証券 1276( 276)
日産証券 197( 197)
インタラクティブ証券 134( 134)
JPモルガン証券 115( 115)
ドイツ証券 47( 47)
光世証券 40( 40)
豊証券 7( 7)
立花証券 6( 6)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 267( 267)
SBI証券 215( 89)
ABNクリアリン証券 74( 74)
松井証券 63( 63)
日産証券 59( 59)
フィリップ証券 54( 54)
楽天証券 97( 45)
マネックス証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 46( 28)
JPモルガン証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
ドイツ証券 8( 8)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 221308( 221304)
ソシエテジェネラル証券 123682( 123678)
バークレイズ証券 94994( 94994)
SBI証券 72713( 32371)
松井証券 26677( 26677)
日産証券 22946( 22946)
楽天証券 43316( 20310)
サスケハナ・ホンコン 19238( 19238)
モルガンMUFG証券 12216( 12181)
JPモルガン証券 9510( 9510)
三菱UFJeスマート 12833( 8063)
ゴールドマン証券 6339( 6323)
BNPパリバ証券 5257( 5257)
みずほ証券 4997( 4962)
野村証券 4682( 4674)
マネックス証券 4413( 4413)
ビーオブエー証券 3364( 3364)
フィリップ証券 3260( 3260)
インタラクティブ証券 2406( 2406)
広田証券 2047( 2047)
東海東京証券 16( 0)
SMBC日興証券 16( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース