「日経225先物」手口情報（15日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万7628枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7628枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17628( 17585)
バークレイズ証券 10377( 10377)
ソシエテジェネラル証券 8590( 8590)
SBI証券 3669( 2247)
サスケハナ・ホンコン 2080( 2080)
モルガンMUFG証券 1358( 1304)
HSBC証券 1332( 1131)
JPモルガン証券 966( 962)
楽天証券 1522( 906)
松井証券 680( 680)
日産証券 450( 450)
インタラクティブ証券 323( 323)
マネックス証券 282( 282)
フィリップ証券 238( 238)
シティグループ証券 214( 214)
BNPパリバ証券 391( 190)
みずほ証券 172( 172)
ゴールドマン証券 157( 157)
ビーオブエー証券 153( 153)
三菱UFJeスマート 220( 136)
UBS証券 100( 0)
三菱UFJ証券 11( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
ABNクリアリン証券 37( 37)
SBI証券 18( 16)
楽天証券 19( 13)
フィリップ証券 6( 6)
日産証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17628( 17585)
バークレイズ証券 10377( 10377)
ソシエテジェネラル証券 8590( 8590)
SBI証券 3669( 2247)
サスケハナ・ホンコン 2080( 2080)
モルガンMUFG証券 1358( 1304)
HSBC証券 1332( 1131)
JPモルガン証券 966( 962)
楽天証券 1522( 906)
松井証券 680( 680)
日産証券 450( 450)
インタラクティブ証券 323( 323)
マネックス証券 282( 282)
フィリップ証券 238( 238)
シティグループ証券 214( 214)
BNPパリバ証券 391( 190)
みずほ証券 172( 172)
ゴールドマン証券 157( 157)
ビーオブエー証券 153( 153)
三菱UFJeスマート 220( 136)
UBS証券 100( 0)
三菱UFJ証券 11( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
ABNクリアリン証券 37( 37)
SBI証券 18( 16)
楽天証券 19( 13)
フィリップ証券 6( 6)
日産証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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