「日経225先物」手口情報（15日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万7126枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7126枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17126( 15905)
バークレイズ証券 10698( 10385)
ソシエテジェネラル証券 9951( 9521)
サスケハナ・ホンコン 3978( 3968)
JPモルガン証券 3956( 2849)
SBI証券 3291( 2202)
ゴールドマン証券 2754( 2007)
ビーオブエー証券 2342( 1849)
モルガンMUFG証券 1806( 1709)
野村証券 4479( 1453)
日産証券 1201( 1201)
BNPパリバ証券 1698( 1104)
ドイツ証券 1112( 1102)
楽天証券 1235( 905)
松井証券 893( 893)
UBS証券 1065( 740)
三菱UFJ証券 1226( 639)
フィリップ証券 571( 571)
大和証券 583( 431)
シティグループ証券 886( 409)
みずほ証券 385( 0)
SMBC日興証券 141( 0)
三菱UFJeスマート 100( 0)
HSBC証券 46( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 43( 23)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 11( 11)
日産証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
マネックス証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17126( 15905)
バークレイズ証券 10698( 10385)
ソシエテジェネラル証券 9951( 9521)
サスケハナ・ホンコン 3978( 3968)
JPモルガン証券 3956( 2849)
SBI証券 3291( 2202)
ゴールドマン証券 2754( 2007)
ビーオブエー証券 2342( 1849)
モルガンMUFG証券 1806( 1709)
野村証券 4479( 1453)
日産証券 1201( 1201)
BNPパリバ証券 1698( 1104)
ドイツ証券 1112( 1102)
楽天証券 1235( 905)
松井証券 893( 893)
UBS証券 1065( 740)
三菱UFJ証券 1226( 639)
フィリップ証券 571( 571)
大和証券 583( 431)
シティグループ証券 886( 409)
みずほ証券 385( 0)
SMBC日興証券 141( 0)
三菱UFJeスマート 100( 0)
HSBC証券 46( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 43( 23)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 11( 11)
日産証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
マネックス証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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