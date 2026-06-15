◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

日本代表MF/FW塩貝健人選手が後半39分から途中出場しW杯デビュー。投入4分後に鎌田大地選手が同点ゴールを決め、「次は自分の番」とW杯初得点へ意欲を見せました。

チームで2番目に若い21歳の塩貝選手。「普段のゲームとは違うものがあったし、最初の国歌で心が震えた」と初のW杯の舞台を振り返ります。

試合では1点を追う後半39分にMF/FW上田綺世選手と代わってピッチへ。「何より試合に出られたのは個人としても大きな一歩だと思う」とW杯初出場を喜び、「今日は(小川)航基くんと(中村)敬斗くんがチームを救ってくれたんですけど次は自分の番だと思うので、そこだけにならずチームのために走れれば」と意気込みました。

初めて立ったW杯のピッチ。「このエンブレムを背負ってこの舞台に立っているのはプレッシャーもあるし、ケガで出られなかった選手やここに選ばれなかった選手の分もやらなければいけないと思う」とメンバー外の選手たちの思いも背負うと話します。

そして「いつもとはプレッシャーも違ったが、その舞台を次は自分のものにしたい」と力強く語りました。