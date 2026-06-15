【2026年6月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、いちごミルクといちごわらび餅を組み合わせた新感覚スイーツや、足柄茶を使用したティラミスなど、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!
2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日〜6月22日)
「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)
「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)
価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州
ストローで混ぜて味わう新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるいちごミルク、ぷるぷる食感のいちごわらび餅を組み合わせました。
「7プレミアム まるで完熟白桃」(170円)
「7プレミアム まるで完熟白桃」(170円)
価格 : 170円
販売地域 : 全国
冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズの完熟白桃味のアイスバーです。
「クロワッサンサンド 足柄茶使用」(399円)
「クロワッサンサンド 足柄茶使用」(399円)
価格 : 399円
販売地域 : 東京都、神奈川県
神奈川県100選に選出されているうま味と香り高い「足柄茶」から作った緑茶パウダーをクリーム，生チョコとソースに使用。
「パキっとティラミス足柄茶使用」(367円)
「パキっとティラミス足柄茶使用」(367円)
価格 : 367円
販売地域 : 東京都、神奈川県
表面の足柄茶チョコをスプーンでパキパキと割って、中のティラミスムースや足柄茶スポンジと食べる、足柄茶の風味を楽しめる新感覚ティラミスです。
「たっぷりホイップＷシューほろにがコーヒー」(237円)
「たっぷりホイップＷシューほろにがコーヒー」(237円)
価格 : 237円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、四国、九州
ほろ苦いコーヒークリームと甘いカフェオレホイップの2層のクリームが楽しめるたっぷりホイップのシュークリームです。
まとめ
いちごミルクといちごわらび餅をストローで混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」は、新感覚の味わいが魅力のスイーツ。果汁65％を使用した「7プレミアム まるで完熟白桃」は、まるで本物の白桃を食べているかのような、夏にぴったりの商品です。
また、豊かなうま味と高い香りが特徴の「足柄茶」を使用した「クロワッサンサンド」と「パキっとティラミス」は、食べ応えがありながらも大人な味わいを楽しめる一品。
そのほか、コーヒーのほろ苦さがクセになる「たっぷりホイップＷシュー ほろにがコーヒー」など、魅力的な新商品が多数登場しています。ぜひ、お近くのセブン-イレブンに足を運んでみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら
2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日〜6月22日)
「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)
「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州
ストローで混ぜて味わう新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるいちごミルク、ぷるぷる食感のいちごわらび餅を組み合わせました。
「7プレミアム まるで完熟白桃」(170円)
「7プレミアム まるで完熟白桃」(170円)
価格 : 170円
販売地域 : 全国
冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズの完熟白桃味のアイスバーです。
「クロワッサンサンド 足柄茶使用」(399円)
「クロワッサンサンド 足柄茶使用」(399円)
価格 : 399円
販売地域 : 東京都、神奈川県
神奈川県100選に選出されているうま味と香り高い「足柄茶」から作った緑茶パウダーをクリーム，生チョコとソースに使用。
「パキっとティラミス足柄茶使用」(367円)
「パキっとティラミス足柄茶使用」(367円)
価格 : 367円
販売地域 : 東京都、神奈川県
表面の足柄茶チョコをスプーンでパキパキと割って、中のティラミスムースや足柄茶スポンジと食べる、足柄茶の風味を楽しめる新感覚ティラミスです。
「たっぷりホイップＷシューほろにがコーヒー」(237円)
「たっぷりホイップＷシューほろにがコーヒー」(237円)
価格 : 237円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、四国、九州
ほろ苦いコーヒークリームと甘いカフェオレホイップの2層のクリームが楽しめるたっぷりホイップのシュークリームです。
まとめ
いちごミルクといちごわらび餅をストローで混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」は、新感覚の味わいが魅力のスイーツ。果汁65％を使用した「7プレミアム まるで完熟白桃」は、まるで本物の白桃を食べているかのような、夏にぴったりの商品です。
また、豊かなうま味と高い香りが特徴の「足柄茶」を使用した「クロワッサンサンド」と「パキっとティラミス」は、食べ応えがありながらも大人な味わいを楽しめる一品。
そのほか、コーヒーのほろ苦さがクセになる「たっぷりホイップＷシュー ほろにがコーヒー」など、魅力的な新商品が多数登場しています。ぜひ、お近くのセブン-イレブンに足を運んでみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら