17LIVE、「WILD BUNCH FEST. 2026」出演者を選出するオーディションイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、山口県山口市にて2026年8月に開催する西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2026」への出演者を選出するオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』を、6月13日より開催している。
『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』
○「WILD BUNCH FEST. 2026」ステージ出演権をかけたオーディションイベント
『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』は、17LIVEで活躍中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能。6月13日より開催する第1弾と後日開催する第2弾のアプリ内イベント、その後のオーディションを経て選出された合計8名のライバーが「17LIVEステージ」へ出演、さらに選ばれた1名のライバーは、ワイルドバンチのステージへ出演することができる。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』
○「WILD BUNCH FEST. 2026」ステージ出演権をかけたオーディションイベント
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。