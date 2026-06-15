W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。米放送局は日本に虜になった観客の声を紹介している。

現地で観客に取材したのは、ダラスの放送局「FOX4」のレポーター、スティーブン・ダイアル氏。自身のXで公開したニュース映像の中で「アクションやしびれるような熱狂を求めていたなら、今日の試合にはそれがありました。サムライブルーと、オランダから来たオレンジの人々。観客はこの試合でチケット代以上の価値を得たことでしょう」と試合内容を絶賛した。

「試合中ずっと応援歌を歌い、大きなエネルギーを放っていたのはサムライブルーのファンたちでした」と指摘。「遠方から、近隣から、地元や海外から飛んできたファンに話を聞きましたが、彼らは来た甲斐があったと語ってくれました」と話すと、映像は観客へのインタビューに切り替わった。1人目のファンは「おそらく今のところ、このワールドカップで最高の試合だよ！」と興奮気味に答えた。

オレンジのユニホームを着た2人目のファンは「日本は最高のエネルギーを持っていた。自分がオランダのユニホームを着ているのは分かってるけど、完全に日本推しよ」と“裏切り”を認めた。別の観客も「オランダのシャツを着ているけど、実際には日本を応援していたんだ。彼らは今夜は最高にクールだったぜ。大好きだ！」と称えた。

他にも「信じられないような試合だった。正直に言って、人生で2回しかサッカーの試合に行ったことがないんだ。エル・クラシコとこの試合なんだけど、今まで行った中で一番好きな試合の一つになったよ。なぜかって？ みんなハッピーだからさ。誰も怒っていないし、誰も負けていないからね！」と会場の雰囲気に大満足のコメントを残したファンもいた。



（THE ANSWER編集部）