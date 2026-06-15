W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。世界で戦う女性アスリート2人も現地で観戦。ファンから「2人も共闘してくれてた」と歓喜の声があがっている。

現地観戦を報告したのは、サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）で、イングランド女子マンチェスター・シティに所属する長谷川唯。インスタグラムのストーリー機能を更新し、なでしこジャパンのチームメートである清水梨紗（リバプール）と一緒に撮影した写真を投稿した。「2回も追いついて、すごい試合だった 残りの試合もみんなで応援しましょー」とつづっている。

この投稿はX上でも話題に。「長谷川も行ってるのか」「2人も共闘してくれてた」「ゆい様！りさ様！可愛いです」「二人とも22番、冨安推し？」「えぇぇ、ダラス現地にいたの？！」「見に行ってたんや」といった声があがった。



（THE ANSWER編集部）