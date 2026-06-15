任期満了に伴い7月23日告示、8月9日に投開票される長野県知事選挙。これまでに立候補を表明している現職と新人の2人がそれぞれ事務所開きをし、選挙戦に向けた動きを加速させています。



阿部守一知事

「知事として、そして全国知事会長として、日本の未来のために信州の未来のために全力を尽くしていきたいと考えております」



14日、長野市内で事務所開きをした現職の阿部守一知事65歳。

政党や県議会会派、団体の代表などで構成する「明日の長野県づくり推進会議」の関係者などが参加しました。5期目を目指す今回の選挙戦も、前回（4年前）と同様、無所属での出馬となります。

一方で、自らも「多選の弊害」を意識しているという阿部知事。具体的な公約は、7月の県議会終了後に示すとした上で、「全国知事会長として、地方の課題に国全体で向き合っていきたい」と意気込みを語りました。





阿部守一知事「県民の皆さまに、しっかり私の思いを伝えさせていただくと同時に、県民の皆さま方の声をしっかりとお伺いする、そうした機会にもしていきたい」武田良介さん「阿部知事との違いですけれど、先ほどありましたが46歳。中長期にわたって長野県のことを皆さんと一緒に考えていける、そういう立場にある」無所属で立候補を表明している新人で共産党県委員会副委員長の武田良介さん46歳。共産党県委員会と県労連などで構成する「明るい県政をつくる県民の会」が擁立し、県知事選には初挑戦です。2016年には参議院選挙で初当選し、1期務めています。13日に長野市内で事務所開きをし、物価高への緊急対策や、医療・介護・公共交通の充実など、7つの重点政策を訴えました。武田良介さん「都市部でも地域経済が元気になりそして中山間地農村もさらに豊かになっていける。そういう長野県を目指して皆さんと一緒に全力で頑張っていきたい」信州の次の4年間のリーダーを決める県知事選挙。7月23日告示、8月9日に投開票されます。