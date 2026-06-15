開幕から4日目。ますます熱狂が広がるFIFAワールドカップ。日本時間の6月15日朝、いよいよ森保ジャパンは初戦を迎えました。目標の優勝に向けて初戦の相手は、FIFAランキング8位の強豪・オランダ。浜松市出身の伊藤洋輝も先発出場したこの試合に、地元からは熱いエールが…。



地ビールレストランには、早朝にも関わらず150人のサポーターが集まりました。





（サポーター）「きょうは職場の集まりできました。日本勝つように目いっぱい応援したいです」（サポーター）「伊藤洋輝選手にガクポ選手を止めてほしいですね」（サポーター）「少なくとも勝ち点は取ってほしいので、私たち日本サポーターの応援も届けばいいなと思います」（藁科 愛桜 リポーター）「清水区のPV会場です。現在、4時45分。朝早くにもかかわらず、多くのサポーターが集まっています」一方、静岡市清水区でも約40人のサポーターが！（サポーター）「初戦なので、勝ち点を取って、できれば元エスパルスの鈴木唯人選手に出てきてもらって、活躍してもらうのが。期待してます」（サポーター）「粘り強く。前半0ー0でもいいので、最後に1点入れてほしいですね」（サポーター）「日本頑張れ」待ちに待った初戦。しかし…。（高山 基彦 アナウンサー）「キックオフ直前の静岡市街地です。本当に人がいません。静けさが漂っています」早朝ということで街の中は、閑散。それでも…。（高山 基彦 アナウンサー）「こちら、たくさんの人集まってますね～ちょっと盛り上がりを感じます、うわ。人がいっぱい、なんか皆さん、熱気すごくないですか～」そして日本時間午前5時、いよいよキックオフ。前半3分、日本はいきなりピンチを迎えます。オランダにペナルティエリアへ侵入されると…守護神・鈴木彩艶 がビッグセーブで日本を救います。日本は15分、谷口のクロスに前田！果敢に攻め込み、積極的な姿勢を見せます。浜松市出身・伊藤洋輝も魅せます。オランダの突破に対して冷静なカバーリングで攻撃の芽を摘むと…。28分には日本が右サイドから攻撃。相手を引き付けた中村のパスに伊藤洋輝がシュート。今度は得意の左足のキックでゴールを狙うなど、攻守にわたりチームを支えます。34分、今度はコーナーキックのピンチ。ここも鈴木ザイオンがビッグセーブ！オランダが得意なセットプレーにも落ち着いた対応を見せ、最後はゴールを割らせません。日本は43分、渡辺のクロスを受けた中村が狙いますが、惜しくも枠の外…。さらにその2分後、鎌田の浮き球のパスから上田あやせ！立て続けにゴールを狙いますが、得点は奪えず、スコアレスで試合を折り返します。ハーフタイム中。日本では午前6時前、駅前には徐々に人の姿も。（通勤する人）Q.このあとお仕事？「はい、通勤しながらDAZNで見ようかと。前半まで見て、家出てきた」Q.仕事行くまではしっかり見ようと？「はい」（通勤する人）Q.お仕事ですか？「そうです。本来、あれ（試合中）ですよね。ニュースとか、ヤフーニュースとか見るしかないかなと思っている。出勤したら見ようと思っている」仕事に向かいながらも気になる試合内容。後半、先制したい日本…。しかし5分でした。クロスからオランダのファン・ダイクにヘディングで決められ、先制点を許してしまいます。警戒していたオランダの高さで、痛い失点となりました…。しかし日本も12分、中村からパスを繋いで久保がペナルティエリアに侵入し再び中村へ送ると…。中村の同点弾で日本がすぐさま追いつきます。難しい体勢から冷静に蹴りこむ、見事なシュートでした。日本が勢い付くかと思われましたが…。19分、オランダに中盤でボールを持たれると…サマービルに決められ、またもや1点を追いかける状況となってしまいます。日本は22分、パスを繋いで、最後は久保がミドルシュート。積極的に狙いますが、枠の上に外れます。26分、久保にアクシデントが襲います。オランダ選手と接触したこのプレーで左足を負傷し交代を余儀なくされると、日本はこのタイミングで3人の選手を入れ替えます。すると35分、右サイドからチャンスを作ると、伊東純也からパスを受けた途中出場の菅原。徐々に日本の流れとなると…。43分、日本にコーナーキックのチャンス。土壇場で起死回生の同点ゴール。途中出場、元ジュビロ小川のゴールかと思われましたが、最後は鎌田の頭に当たったと判定され、記録は鎌田のゴールに。森保監督もこのガッツポーズ。そして…。強豪オランダ相手に二度の劣勢を追いついた日本が、貴重な勝ち点1をもぎ取りました。（日本代表 森保 一 監督･57歳）「粘り強く、我慢強く守備をするところ、アグレッシブに攻撃する回数も増やした。狙っていたこと、準備したことを選手たちがしっかり実行してくれた」（日本代表15･鎌田 大地･29歳）「交代選手も自分の役割をわかり、みんながいい仕事をしてくれた。この4年間8年間積み上げたものがしっかり出た」（日本代表13･中村 敬斗･25歳）「パスをもらう前から、どうシュートを打つか、イメージできていたゴールでした」（日本代表1･鈴木 彩艶･23歳）「取れるボールはしっかり取ると準備を心掛けていたので、勝ち点1を取って次に反省できるところはいい」（日本代表19･小川 航基･28歳）「きょうはみんなが細かいところを戦っていて、次は勝ち点3をもぎ取れるように、中5日なのでしっかり準備したい」強豪相手に同点。この大健闘ともいえる内容に皆さん大興奮。（サポーター）「すごくいい試合だったと思います。これだけ背丈が違う中でもセットプレーで点を決めたというのと、2回追いついたというのは素晴らしいと思います」（サポーター）「きょう勝ち点1は悪くなかったと思うんですけど、次からは勝ち点3必須になると思うので、決勝トーナメントに向けて頑張ってほしいと思います」一方、喜びも束の間。（サポーター）「仕事です、このあと。侍ブルー脱いで、ネクタイして侍になります」Q.スーツですけど、これから？「仕事頑張ります。侍ブルーを心に燃やして頑張ります」中には…小学生の姿も。（小学生サポーター）「同点だったけど、迫力がすごくて楽しかったです」Q.眠くない？「眠い」Q.学校頑張れそう？「寝ずに頑張りたいです」この試合のポイントはどこにあったのか、元日本代表の北澤豪氏に聞きました。（元日本代表 北澤 豪 氏･57歳）「まずは勝ち点取れたことですよね。で、二度先制されて、やっぱり二度追いついたっていうところに…一番の良さがあったのではないかなというふうに思いますけどもね。オランダがボールを持つ時間帯がどうしても増えてしまったので、非常にこうなかなか攻めに転ずるってことが難しかったんではないかなというふうに思いますね。前半に関しては鈴木彩艶は大きかったですよね。序盤に決定的なシーンがあった中で、あそこがセーブできたってことでね…ビッグセーブですよね。あの時間帯で取られたら、もっとゲームの展開は変わったと思うし、特に一発目のセーブは大きかったですよね」そして日本の1点目、中村敬斗選手のゴールについては…。（元日本代表 北澤 豪 氏･57歳）「あのゾーンで中村がやっぱり持てるっていうことは日本の強みでもあって…。ちょっとカットインしながらシュートは最初、狙い切れるコースはなかったんですよね。多分相手も分析していて、あのカットインの右足は警戒していたと思うんですよ。あそこを意識しながら股下を狙っていく中村敬斗のすごさっていうところは素晴らしいなと思いましたけどもね」さらに、久保選手の負傷により一気に3人の選手を入れ替えた森保監督の采配が試合の流れを変え、2点目に繋がったと話します。（元日本代表 北澤 豪 氏･57歳）「ゲームの大きな変化のスイッチになってたと思うんですよ。3人変えることによってシステムを変えるという判断を、あのタイミングでやられたら、ベンチワークは非常に大きかったですよね。それによって攻撃の回数が増えて、オランダがボールを奪うことができなくなって、ボールを繋ぐこともできなくなったと思うんですよね。それによって攻撃の回数が増えることによってコーナーキックですから…。あれはコーナーキックが…っていうことはありますけど、あそこまで持っていった日本の変化っていうものが一番大きなきっかけだと思いますね。改めて日本のスタイルというものがまた2戦目で発揮される1戦目になったと思うので…。非常にいい戦い…次に向けて大きな試合になったんではないかなと思いますけどね」