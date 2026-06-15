8歳の関西ジュニアが悔し涙…10人でチアダンス挑戦も先輩・後輩間の課題が露呈
関西ジュニアが出演する、21日放送のABCテレビ『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回、関西ローカル）第2回は、小学3年生〜中学2年生のジュニアたち10人が汗と涙のチアダンスに挑戦する。
【写真】思わず悔し泣きする関西ジュニア
同番組は、関西ジュニアが超一流のエンターテイナー（＝エンターティーチャー）に弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む熱血ドキュメントバラエティー。
長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。スタジオでの見届け人には、フリートークの達人であるメッセンジャー・黒田有と、世界が注目するダンスチーム、アバンギャルディのプロデューサー・akaneを迎え、ジュニアたちの挑戦を時に厳しく、時に温かく見守る。
今回の挑戦ジュニアは元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉。限界弟子入りするのは“チアリーダーの最高峰”と言われるNFLチアリーディングで、日本人初のキャプテンを務めた小島智子。小島率いるチアダンススクール・TKCAは国際大会でグランドチャンピオン獲得実績を誇る強豪チームだ。
なによりも「集団美」が求められるチアダンスに、小学3年生から中学2年生までの10人のジュニアたちは、入所時期の違いから、なにをするにしても無意識に先輩・後輩グループに分かれてしまうという課題が露呈。そんな中、先輩の必死さと後輩の甘さゆえのミスが衝突を生み、エンターティーチャーからの厳しい指導に8歳のジュニアの涙が止まらない一幕も。
「甘えの涙はいらない、悔しさの涙なら成長する」という、エンターティーチャーのイズム（＝信念）のもと、大粒の涙を流しながら22日間の猛特訓に食らいつくちびっこジュニアたち。厳しい指導の先に待つのは成功か、それとも――。
全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信。惜しくも本編に入りきらなかったシーンにも注目だ。
【写真】思わず悔し泣きする関西ジュニア
同番組は、関西ジュニアが超一流のエンターテイナー（＝エンターティーチャー）に弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む熱血ドキュメントバラエティー。
長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。スタジオでの見届け人には、フリートークの達人であるメッセンジャー・黒田有と、世界が注目するダンスチーム、アバンギャルディのプロデューサー・akaneを迎え、ジュニアたちの挑戦を時に厳しく、時に温かく見守る。
なによりも「集団美」が求められるチアダンスに、小学3年生から中学2年生までの10人のジュニアたちは、入所時期の違いから、なにをするにしても無意識に先輩・後輩グループに分かれてしまうという課題が露呈。そんな中、先輩の必死さと後輩の甘さゆえのミスが衝突を生み、エンターティーチャーからの厳しい指導に8歳のジュニアの涙が止まらない一幕も。
「甘えの涙はいらない、悔しさの涙なら成長する」という、エンターティーチャーのイズム（＝信念）のもと、大粒の涙を流しながら22日間の猛特訓に食らいつくちびっこジュニアたち。厳しい指導の先に待つのは成功か、それとも――。
全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信。惜しくも本編に入りきらなかったシーンにも注目だ。