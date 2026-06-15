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気象台は、15日午後5時47分に、レベル４大雨危険警報を渡名喜村に発表しました。

本島中南部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■那覇市
●レベル３大雨警報

■宜野湾市
●レベル２大雨注意報

■浦添市
●レベル２大雨注意報

■名護市
●レベル３大雨警報

■糸満市
●レベル３大雨警報

■沖縄市
●レベル３大雨警報

■豊見城市
●レベル２大雨注意報

■うるま市
●レベル３大雨警報

■南城市
●レベル３大雨警報

■国頭村
●レベル２大雨注意報

■大宜味村
●レベル３大雨警報

■東村
●レベル３大雨警報

■今帰仁村
●レベル３大雨警報

■本部町
●レベル３大雨警報

■恩納村
●レベル３大雨警報

■宜野座村
●レベル３大雨警報

■金武町
●レベル３大雨警報

■読谷村
●レベル２大雨注意報

■嘉手納町
●レベル３大雨警報

■北谷町
●レベル３大雨警報

■北中城村
●レベル３大雨警報

■中城村
●レベル２大雨注意報

■西原町
●レベル２大雨注意報

■与那原町
●レベル２大雨注意報

■南風原町
●レベル２大雨注意報

■渡嘉敷村
●レベル２大雨注意報

■座間味村
●レベル２大雨注意報

■粟国村
●レベル３大雨警報

■渡名喜村
●レベル４大雨危険警報【発表】

■久米島町
●レベル２大雨注意報

■八重瀬町
●レベル３大雨警報