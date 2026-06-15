SIRUPのアジアツアーがソウルから開幕。ChihSiou、Ichika Nitoとのコラボ新曲「Blue」もリリース

SIRUP（シラップ）のアジアツアー「SIRUP ASIA TOUR 2026 "TURN THE PAGE IN ASIA”」が、6月13日（土）のソウル公演を皮切りにスタートした。

約1年半ぶりとなるソウル公演（West Bridge Live Hall）では、オープニングアクトとして韓国のシンガーソングライター・eldon（エルドン）が登場。

さらに、過去に楽曲「Keep In Touch」でフィーチャリング経験があり、プライベートでも親交の深いシンガー・SUMIN（スミン）がゲスト出演し、特別なステージで会場を華やかに彩った。

次なる6月27日（土）の台北公演に先駆け、SIRUPは台北公演にゲスト出演するシンガーソングライター持修（Chih Siou）と、世界的なギタリスト・Ichika Nitoを迎えた大注目のコラボ楽曲「Blue」を6月12日（金）にデジタルリリースした。台北公演ではSIRUPと持修によるステージ初披露も決定しており、大きな話題を呼びそうだ。

また、7月4日（土）のバンコク公演には、SIRUPとのコラボレーション経歴もあり、親交の深いタイの人気R＆Bデュオ・HYBS出身のJames Alyn（ジェームズ・アリン）がオープニングアクトに出演決定している。

さらに、昨年9月にリリースされ話題を呼んだ3rdアルバム「OWARI DIARY」が、ファン待望のアナログ盤「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」として6月13日（土）にリリースされた。 こちらは鮮やかなスペシャルカラースプラッター仕様の1LPに加え、見開きジャケット（ゲートフォールド）、A2サイズポスターがセットになった豪華特別仕様。数量限定の貴重なアイテムとなる。

ラップと歌を自由に行き来するボーカルスタイルと、自身のルーツであるネオソウルやR＆BにゴスペルとHIPHOPを融合した、ジャンルにとらわれず洗練されたサウンドで人気を博すSIRUP。

今後も『UNAVERAGE FES.（アンアベレージ フェス）』『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026』『Setouchi Contemporary（セトウチ コンテンポラリー）2026』など、さまざまなフェスやイベントへの出演が決まっており、国内のライブシーンでも存在感を放っている。

アジアツアー、および各公演のチケットは現在発売中。世界を舞台に活動を広げるSIRUPの貴重なパフォーマンスを、ぜひこの機会に目撃してみてはいかがだろう。

【リリース情報】

ChihSiou ＆ SIRUP ＆ Ichika Nito「Blue」Link：https://umg.lnk.to/csBLUE

ChihSiou ＆ SIRUP ＆ Ichika Nito「Blue」

SIRUP「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」＊12インチアナログ盤価格: 5,500円＋税仕様: 1LP(SPECIAL SPLATTER VINYL) ／A2ポスター付ゲートフォールド／33RPM購入LINK：https://asab.lnk.to/OWARIDIARY_VINYL

TRACKLIST:A1. UNDERCOVER feat. Ayumu ImazuA2. LOCATIONA3. KIRA KIRAA4. GAME OVERA5. INTO YOUA6. CHEESE CAKE feat. Zion.TB1. PARADISEB2. OUR HEAVEN feat. Daichi YamamotoB3. RENDEZVOUS feat. hard lifeB4. TOMORROWB5. 今夜

「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」