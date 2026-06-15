ホスト国の1つとして2026W杯を戦うアメリカ代表は、グループステージ初戦でパラグアイ代表を4-1で撃破。それに大きく貢献したのが2ゴールを挙げたモナコFWフォラリン・バログンだ。



アメリカのエースであり、パラグアイ戦でも好パフォーマンスを見せたFWクリスティアン・プリシッチもバログンの実力を絶賛する。



「彼は恐るべき存在だよ。彼がチームにいてくれて嬉しい。このままの調子を維持してほしいね。誰もが得点シーンに注目するだろうけど、彼が相手センターバックとどう戦っているか、ボールをキープしてファウルを誘発しているかも注目してほしいね」





バログンは両親がナイジェリア出身で、生まれはアメリカ、育ってきた地はイングランドということもあり、この3か国の代表を選ぶ権利を有している。世代別ではアメリカとイングランドの両方を経験しているが、多く出場したのはイングランド代表としてだ。U-21イングランド代表では13試合に出場している。しかし、A代表は2023年にアメリカを選択。パラグアイ戦での活躍を見れば、バログンがアメリカ代表を選んでくれたことはアメリカサッカー界にとって大きなプラスだった。バログンもアメリカの人々が自身を歓迎してくれたことを喜んでいて、アメリカの力になることを願い続けてきたと語る。「アメリカ代表を選択した時から、ファンの方々から多くのサポートをもらった。大切なのは、その恩に報いることだ。W杯デビュー戦でゴールを決めることをイメージはしていたけど、それを上回る2ゴールを決められるとはね」（『ESPN』より）。初戦でセンターフォワードの選手にゴールが生まれたのは大きく、バログンはこのまま勢いに乗っていけるだろう。チームも全体的に機能しており、アメリカは想像以上に強いチームに仕上がっている。