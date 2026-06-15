ルベン・アモリム体制では出番を失ったが、今季途中にマイケル・キャリックが指揮官に就任してからは出番を取り戻し、2026W杯を戦うイングランド代表にも選ばれたマンチェスター・ユナイテッドMFコビー・メイヌー。



イングランド代表のスタメンに入れるかは分からないが、21歳の若きMFは初のW杯へ挑むことになる。



それを前にマンチェスター・ユナイテッド公式がメイヌーのインタビューを伝えているが、メイヌーは子供の頃よりクラブOBのウェイン・ルーニーに憧れてきたという。ルーニーはイングランド代表でも絶対の存在だったが、今回のW杯でメイヌーはまた一歩憧れのルーニーに近づくことになる。





「ルーニーはユナイテッドの象徴的存在だと思う。勤勉でタフで、テクニックもあればフィニッシュもできる。何でも出来る選手だった。早い段階からルーニーに目が留まっていたね。Youtubeで動画も見て、スキルとかをチェックしていた。他にもロナウジーニョ、C・ロナウド、メッシ、ネイマールなんかもそうだ。暇な時はいつもスキルの動画を見て、真似してたね。前夜にスキルの動画を見たら、スパイクとユニフォームを枕元に用意しておくんだ。家のすぐ隣がグラウンドだったから、目が覚めたらベッドから飛び出してグラウンドに行って練習する。相手はマネキンでもいいし、父でも妹でも、誰でもいいから引っ張り出して一緒に練習するんだ。ただスキルをやりたいだけ。それが僕にとって大きな助けになった」メイヌーはルーニーとはポジションが異なるが、中盤からボールを運べる高いテクニックの持ち主だ。それは子供の頃のトレーニングで養われたのだろう。W杯でも出番があればメイヌーのテクニックはイングランドのアクセントとなるはずだ。