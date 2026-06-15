日本時間の早朝、キックオフとなったサッカー・ワールドカップ 日本対オランダの一戦。結果は引き分けでしたが見事な戦いぶりでした。試合終了直前に日本が2対2に追いつき、大いに盛り上がりました！

【写真を見る】サッカーW杯 白のユニフォームが大人気!? ｢普段使いできそう｣ 鈴木淳之介選手の地元･岐阜でも熱狂応援

（購入した人）

Q.何を購入しに来た？

「アウェー（ユニフォーム）を買った」

「アウェーの長袖を買った」

6月13日土曜日、名古屋駅前にお目見えしたのは、ワールドカップ関連 約100種類のアイテムを置く特設ショップ「アディダス FIFA ワールドカップストア 名古屋駅」。営業は3日間限定で、6月15日午後8時までです。

「普段使いもできそう」白ユニフォームが大人気

サポーターたちの注目を集めたのが、白を基調にした日本チームのアウェーユニフォームです。用意された約100着は、土曜日の開店後わずか45分で完売する人気ぶりで、カラフルなラインはピッチの11人を11色で表現しています。



（購入した人）

「めちゃめちゃカッコイイ」

「白色がメインのユニフォームがかわいいと思って、つい買った。普段使いもできそう」

アメリカのスポーツ専門チャンネル・ESPN発表のユニホームランキングでは、出場48チーム・105種類のユニフォームのうち、日本のアウェーユフォームが堂々2位の人気ぶり！青のホームユニフォームは、42位ということです。

日本VSオランダ 鈴木淳之介選手の地元も大盛り上がり！

そして…



「頑張れ淳之介！頑張れ日本！」



13日朝、岐阜県の各務原市役所には、市民ら約60人が駆けつけました。地元出身で帝京大可児高校で活躍した、日本代表のディフェンダーの1人、鈴木淳之介選手を応援するためです。

後半44分に日本が同点に追いついた時には…



（前川智彦記者）

「日本代表追いつきました。パブリックビューイングの会場も大盛り上がりです」

「おごらない 謙虚な選手だった」高校時代のチームメイトが明かす素顔

鈴木淳之介選手の高校時代のチームメイトは…



（2学年上の先輩 田中元都さん 24歳）

「判断ミスやプレーミスが全くなく、常に安定したプレーをする選手」



（1学年下の後輩 鳥居風賀さん 21歳）

「おごらない 謙虚な選手だった」

「勝ち点『1』取れたのがめちゃくちゃいい」「淳之介選手が出て勝ってほしい」

今回、鈴木淳之介選手の出場機会はありませんでしたが、集まった人たちは日本の健闘を称えました。



（応援した人）

「負けなかったのは大きい。勝ち点『1』を取れたのがめちゃくちゃいい」

「（次は）淳之介選手が出て勝ってほしい」

「これから仕事に行く。いい試合だったので、テンションをアップして頑張りたい」



次のチュニジア戦は、日本時間の21日午後1時にキックオフです。