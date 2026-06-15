シェークスピア戯曲翻訳の第一人者で、温かみのある劇評でも知られた英文学者で演劇評論家の小田島雄志（おだしま・ゆうし）さんが８日、老衰のため亡くなった。

９５歳だった。告別式は近親者で行った。

日本を代表するシェークスピア俳優で、演出もしてきた吉田鋼太郎さん（６７）は現在、小田島雄志さん訳による舞台「リア王」に主演している。小田島さんを追悼するコメントを読売新聞に寄せた。

◎

僕は約５０年シェイクスピアと走り続けています。それは小田島雄志と走り続けているとほぼ同義でもあります。身体の続く限りシェイクスピアをやり続ける積（つ）もりで、つまりこれからも暫（しばら）く小田島雄志訳は、小田島雄志はボクの隣にいる訳です。

貴方（あなた）の翻訳が無ければボクはこんなにシェイクスピアに引き摺（ず）り込まれなかった。

卓越した翻訳家、英文学者。または慧眼（けいがん）の演劇評論家、または芝居大好き、駄洒落（だじゃれ）大好きな優しいおじさん。

先生の遺（のこ）したシェイクスピアに纏（まつ）わる莫大（ばくだい）な遺産を大切に伝えていければと思います。

お疲れ様でした。

ありがとうございました。

天国でシェイクスピアと駄洒落合戦を存分に！

吉田鋼太郎