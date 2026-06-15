the Sea/ハワイアンなフルーツカフェ

「フルーツかき氷」1180円〜

久米島の海水から作るふわふわかき氷の専門店。選んで作れるフルーツかき氷や、トロピカルなオリジナルスイーツが揃います。

「フルーツかき氷」は、南国フルーツのピューレやクリームを自由にカスタマイズできる一品。好きな組み合わせを見つけてみてくださいね！

（写真左から）「グラニータ（いちご練乳）」980円、「練乳フラッペ（海塩マンゴー）」830円

「グラニータ」は、味付き氷のシャリシャリとした食感が楽しいシチリア発祥のかき氷。「練乳フラッペ」は、氷と練乳、ふかふかエスプーマの秀逸なバランスを堪能できます。

■the Sea（ざ しー）

住所：沖縄県那覇市牧志3-1-16

TEL：098-943-7250

営業時間：10〜20時（19時30分LO）

定休日：水曜



MANGO CAFE わしたショップ国際通り店/マンゴーの甘い香りに誘われる

「マンゴー果実かき氷」780円

「MANGO CAFE わしたショップ国際通り店」では、大ぶりのマンゴーをふんだんに盛り付けたかき氷やソフトクリームなど、テイクアウトスイーツが充実！

「マンゴー果実かき氷」は、甘味料などを使っていないマンゴーそのものの味をストレートに堪能できます。

■MANGO CAFE わしたショップ国際通り店（まんごー かふぇ わしたしょっぷこくさいどおりてん）

住所：沖縄県那覇市久茂地3-２-22

TEL：070-5536-1708

営業時間：9時〜21時30分

定休日：無休



琉球ソフトクリーム/グルテンフリーの紅芋ソフト

「紅芋＆黒糖ソフトクリーム」600円

沖縄県産の生乳と宮古島の紅芋を使用した「紅芋」と、「黒糖」のソフトクリームが人気のスイーツショップ。「紅芋＆黒糖ソフトクリーム」は、紅芋と黒糖の自然な風味と甘さがやさしく体に染み渡ります。

■琉球ソフトクリーム（りゅうきゅうそふとくりーむ）

住所：沖縄県那覇市牧志3-1-1

TEL：なし

営業時間：10〜21時

定休日：無休



new Q/県産食材のスイーツが絶品

「ニューキューパフェ」800円（手前）

「沖縄らしい新定番を届ける」がコンセプトのお店。石垣島産のパイナップルを使用したジュースやパフェ、焼き菓子が味わえます。

「ニューキューパフェ」は、パイナップルのソフトクリームに、店内で焼いた沖縄県産黒糖を使ったクッキーなどをトッピング。鮮やかな黄色がかわいらしいパフェです。

■new Q（にゅー きゅー）

住所：沖縄県那覇市松尾2-8-21

TEL：なし

営業時間：11〜19時

定休日：無休



琉球菓子処 琉宮 サンライズ店/サーターアンダギー専門店のぜんざい

「特製夢色ぜんざい（アイスクリームのせ）」950円

「サーターアンダギー」1個140円〜が名物！ 沖縄スイーツを楽しんでもらいたいと、ぜんざいも提供しています。

「特製夢色ぜんざい（アイスクリームのせ）」は、マンゴーなどのカラフルなシロップに、黒糖で煮詰めた金時豆や緑豆がベストマッチ◎！

■琉球菓子処 琉宮 サンライズ店（りゅうきゅうかしどころ りゅうぐう さんらいずてん）

住所：沖縄県那覇市牧志3-4-12

TEL：098-862-6401

営業時間：10時30分〜17時

定休日：無休



POCO CAFE/オリジナリティも写真映えも抜群

「フレッシュフルーツマウンテン」1133円

エッグワッフルをベースに、フルーツやアイスクリームなどをトッピングしたキュートなスイーツを提供しています。「フレッシュフルーツマウンテン」は、マンゴーやバナナなどトロピカルなフルーツがてんこ盛り！

「マンゴースムージーヨーグルト（イチゴ入）」1030円

マンゴーヨーグルトのスムージーの上にイチゴの花びらがのった「マンゴースムージーヨーグルト（イチゴ入）」もおすすめです。

■POCO CAFE（ぽこ かふぇ）

住所：沖縄県那覇市牧志1-3-62

TEL：098-988-9980

営業時間：10〜22時

定休日：無休



フルーツ市場/沖縄フルーツをリーズナブルに

「トロピカル盛り合わせ」650円〜

県産トロピカルフルーツが集まるフルーツパーラー。食べごろに熟したフルーツを使ったスイーツが食べられます。「トロピカル盛り合わせ」は、見た目も鮮やかな旬のフルーツを一度に味わえるお得なセット！

Fontana Gelato/イタリア×沖縄の本格ジェラート

「県産マンゴーとグァバミルクのダブル」750円

「Fontana Gelato」では、オーナーがイタリアで出合ったジェラートを沖縄流にアレンジ。契約農家の県産食材から手作りしています。

「県産マンゴーとグァバミルクのダブル」は、マンゴーの濃厚な甘みとグァバミルクのまろやかな甘みのハーモニーが味わえます！

■Fontana Gelato（ふぉんたな じぇらーと）

住所：沖縄県那覇市松尾2-8-7

TEL：098-866-7819

営業時間：10時30分〜21時30分

定休日：無休



地豆堂/新感覚！ ジーマーミ豆腐のパフェ

「ジ―マーミソフトクリームパフェ」680円 ※写真はさつまいもチップ＋100円をトッピング

店主が沖縄の食堂ではじめて食べたジーマーミ豆腐に衝撃を受けて誕生した、ジーマーミソフトクリームの専門店。とぅるんとした食感のジーマーミ豆腐とソフトクリームが絶妙にマッチします！

■地豆堂（じまめどう）

住所：沖縄県那覇市松尾2-11-12

TEL：なし

営業時間：16〜22時

定休日：水・木曜



沖縄 黒糖ぜんざい専門店 ホシのシズク/島いちご10個分！ 贅沢なぜんざい

「島いちご黒糖ぜんざい」1500円

沖縄の南国フルーツをふんだんに使用したぜんざいの専門店。ふわっとした氷の食感がたまりません。「島いちご黒糖ぜんざい」は、島イチゴの酸味と甘い金時豆、ふわふわのエスプーマが相性◎！

■沖縄 黒糖ぜんざい専門店 ホシのシズク（おきなわ こくとうぜんざいせんもんてん ほしのしずく）

住所：沖縄県那覇市松尾2-24-13

TEL：098-917-5560

営業時間：11時30分〜17時LO

定休日：不定休





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ沖縄'27』に掲載した記事を元に作成しています。

