美人タレント、梅のシロップ漬け＆実山椒の漬け物作りを公開「本格的ですごすぎる」「完成が楽しみ」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの山之内すずが6月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った漬け物作りが反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人タレント「レパートリー多くてさすが」“今が旬”実山椒の漬物2種類
山之内は「おいしくなあれ！！」などとつづり、ガラス瓶いっぱいに梅シロップ、梅酒を仕込んだ様子を投稿。さらに、今が旬の実山椒を使った醤油漬け、塩漬けなどを披露し、「初夏やね！！」と添えている。
この投稿に「シロップ漬け良いですね」「完成が楽しみですね」「本格的ですごすぎる」「自分で漬け込んだの？凄い！」「実山椒の漬け物も素敵なアレンジですね」「料理のレパートリー多くてさすが」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人タレント「レパートリー多くてさすが」“今が旬”実山椒の漬物2種類
◆山之内すず、梅のシロップ漬け＆実山椒の漬け物作り
山之内は「おいしくなあれ！！」などとつづり、ガラス瓶いっぱいに梅シロップ、梅酒を仕込んだ様子を投稿。さらに、今が旬の実山椒を使った醤油漬け、塩漬けなどを披露し、「初夏やね！！」と添えている。
◆山之内すずの投稿に反響
この投稿に「シロップ漬け良いですね」「完成が楽しみですね」「本格的ですごすぎる」「自分で漬け込んだの？凄い！」「実山椒の漬け物も素敵なアレンジですね」「料理のレパートリー多くてさすが」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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