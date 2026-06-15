生見愛瑠、ピンクのミニスカ制服で美脚スラリ「可愛すぎる店員さん」「アイドルみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/15】女優でモデルの生見愛瑠が6月14日までに自身のInstagramを更新。Netflixで配信中のドラマ「喧嘩独学」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「脚のラインが綺麗すぎる」美脚ちらりのミニスカ姿
生見は「朝宮夏穂です。この制服を着てた頃が懐かしいです」などとつづり、ドラマ「喧嘩独学」のオフショットを複数枚投稿。自身が演じるキャラクターが働くハンバーガーショップの制服である、ミントグリーンの開襟トップスにピンクのミニ丈フレアスカート、白のエプロンの衣装姿を披露した。フレアスカートからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に「可愛すぎる店員さん」「レトロ感あってたまらない」「アイドルみたい」「ビビットカラー似合います」「脚のラインが綺麗すぎる」「さすがの着こなしですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「脚のラインが綺麗すぎる」美脚ちらりのミニスカ姿
◆生見愛瑠、美脚映えるミニスカート衣装
生見は「朝宮夏穂です。この制服を着てた頃が懐かしいです」などとつづり、ドラマ「喧嘩独学」のオフショットを複数枚投稿。自身が演じるキャラクターが働くハンバーガーショップの制服である、ミントグリーンの開襟トップスにピンクのミニ丈フレアスカート、白のエプロンの衣装姿を披露した。フレアスカートからは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる店員さん」「レトロ感あってたまらない」「アイドルみたい」「ビビットカラー似合います」「脚のラインが綺麗すぎる」「さすがの着こなしですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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