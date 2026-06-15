【UHA味覚糖】「忍者めし」キャラクターが自分の顔に…プリントサービス展開　大阪で

UHA味覚糖は6月15日、大阪市中央区の本社ビル内の「UHA PARK & CAFE」で、「忍者めし 巨峰」のパッケージをオリジナルデザインにできるプリントサービスを開始した。

パッケージに描かれたキャラクターの顔部分を、利用者自身の写真から生成したイラストに差し替えて、“オリジナル忍者めし”を作成できる。

「オリジナル忍者めし」と「通常忍者めし」各1個にケースが付いて、価格は税込1,100円。所要時間は約30分。「オリジナル忍者めし」を複数まとめて作成できるセットプランも用意した。

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〈オリジナルプリントサービスの概要〉

生成AIを活用したプリントサービスで、「UHA PARK & CAFE」限定で提供する。

店頭のQRコードを通じて、利用者の顔写真と任意のテキストを入力しアップロードするとオリジナルデザインのパッケージを作成できる。

AIが生成した「似顔絵風」「劇画風」「プリクラ風」の3種類のイラストから、好みのイラストを選択する。パッケージの商品名部分も3文字まで自由に変更できる。自身の記念品のほか、プレゼントやイベント用のノベルティなど幅広い用途での利用を想定している。

プリントした“オリジナル忍者めし”は、透明のケースに入れて提供する。ケースは取り付けて持ち歩くことができる。SNS映えも考慮した。

【商品概要】

商品名:「忍者めし」オリジナルプリントサービス

発売日:2026年6月15日

販売場所:「UHA PARK & CAFE」(大阪市中央区神崎町4-12)

営業時間:9:00〜18:00(17:30ラストオーダー)

▽単品プラン

価格:税込1,100円

内容:オリジナル忍者めし1個、通常忍者めし1個、ケース付き

申込みから商品提供までの所要時間:約30分

▽セットプラン

価格:税込5,170円

内容:オリジナル忍者めし9個、通常忍者めし1個、ケース付き

申込みから商品提供までの所要時間:約2時間

※著作権や肖像権･パブリシティ権、商標権をはじめ、第三者の権利を侵害するおそれのある画像や公序良俗に反する画像を利用できない旨など、いくつかの注意事項を明記している。

〈忍者めしブランドについて〉

忍者にとっての携帯食であった「兵糧丸」をコンセプトとしたグミ菓子。素材の旨味を閉じ込めたハード食感で、噛みごたえのあるグミに仕上げており、巨峰やラムネフレーバーなどをラインナップしている。