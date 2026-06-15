めんどくさい計算は不要。家計簿はアプリで一括管理

支出が見える化できれば、「お金をかけたい部分」と「かけなくてもいい部分」でメリハリがつけられる。

教えてくれた方

横川楓

1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。

完璧でなくていいから、ゆるく始めてみる

挫折しがちな家計簿習慣。面倒と思わずに続けるためには、毎日のルーティンに組み込んで、いかに手間を減らしてラクに続けられるか、がポイント。

「家計簿は自分に合った方法なら手書きでもパソコン管理でも、なんでもOK。ただ、ズボラさんや家計簿初心者さんにとって、進化が著しい家計簿アプリは、救世主のような存在なはず。大事なことは、まず使ってみること。“完璧につけなくていい”と常に意識すること。そのうち慣れてきて、漏れのないように管理したくなってくれば、習慣化は成功です」

家計簿はアプリで自動化を！

めんどくさい計算は不要。アプリで一括管理を

銀行取引、口座残高、クレジットカードの利用履歴など、自分の身の回りのお金をすべて集約し、管理できるのが家計簿アプリの利点。費用別に支出を分けるのも、ボタンを押すだけ。なかにはスマホでレシートを読み取るだけで、支出を登録できるものも。「入力してそのまま、では意味がありません。慣れるまではまず週1回、振り返りのタイミングを作って確認を」

家計簿アプリ活用3か条

✅️ 使用するのは口座連携が可能なアプリを

✅️ 最低限月に1度、給料日前に振り返って

✅️ “人生の必要経費”は項目の細分化で管理

1か月の支出の状況やどれだけ余裕があるか、リアルに把握できるタイミングが給料日前。「家計簿アプリの入力に慣れてきたら、収入がリセットされる“給料日の前日”に毎月確認するのがベター。また、使ううちにアプリ上に適当な分類項目がないと思ったら、無理にアプリに合わせようとするのではなく、自分が使いやすいよう、カスタマイズを。より支出の解像度が上がります」

口座連携可能なおすすめアプリ3選

利用者数1810万人を突破した日本最大級の家計簿アプリ

マネーフォワード ME

口座連携：無料版4件／有料版無制限（月額540円〜）

2400以上の金融関連サービスと連携し、銀行やクレジットカード、電子マネーの使用状況を自動で反映。収支が自動でグラフ化されるので、視覚的にもわかりやすいと評判。レシート読み取りにも対応。自動取得した利用明細を自動でカテゴリー分類してくれる機能も。

口座・カードの連携数は無制限！ 続けやすい家計簿アプリ

くふう Zaim

口座連携：無料版無制限／有料版無制限（月額365円〜）

無料版でも基本的な機能はひと通り使えて、口座やカードの連携数に制限がないので家計をまとめて把握しやすい。各項目で毎月の予算を設定すれば、使いすぎかどうかわかるのも◎。レシート読み取り機能の精度が高く、現金派のユーザーにもストレスフリー。

三菱UFJ銀行傘下の高い信頼性が武器

Money tree

口座連携無料版50件／有料版50件（月額325円〜）

iOSでは無料版でも広告が表示されず、スッキリと見やすいシンプルなデザインが特徴。明細データは永年保存され、長期的に記録できる点もロングユーザーが多い理由。セキュリティ対策が万全なことでも知られる。マイルほか、各種ポイントサービスとも連携可能。

最新決済方法＆お財布整理の仕方

パンパンに膨らんだお財布の中もこれを機に断捨離してスッキリ

「現金とキャッシュレス決済を併用すると、口座からの引き出しが二分化するため、一本化するのがおすすめ。現金ではポイントもつきにくく、将来的なことを考えれば、キャッシュレスの方がベターでしょう」。クレカやポイント機能もスマホに搭載される今、財布を持たなくなる日も近い？

point

✅️ 財布の中身はマイナンバーカード、クレジットカード、1万円札のみでOK

✅️ 支払いはキャッシュレスに一本化

✅️ 現金は1万円札1枚を常備

✅️ ポイントカードはアプリ化する