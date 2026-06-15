東京ディズニーシーの開業25周年を記念した“特別な新幹線”が15日、公開されました。

会場には、あの“人気キャラクター”も駆け付けました。



15日、JR東海の浜松工場でお披露目されたのは…。



（記者リポート）

「JRとディズニーが協力してつくった新幹線には、ディズニーを代表するキャラクターが描かれ、ミッキーやミニーの姿もあります」





ディズニーキャラクターが彩られた特別車両「SparklingDreamsShinkansen」（スパークリング ドリームシンカンセン）」です。ディズニーシー25周年のテーマカラーで、“海の魅力”をイメージした「ジュビリーブルー」で染め上げられた車両は、1編成しかない“特別な新幹線”です。お披露目イベントには…。（アナウンス）「それでは早速登場してもらいましょう。どうぞ！」ジュビリーブルーの衣装に身を包んだミッキーも登場！。特別に塗装された車両の誕生を祝福しました。JRとディズニーがコラボした新幹線といえば…。2025年、ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」をテーマにした特別な車両が60年の歴史で初めて運行されたばかり…。そして、早くも第2弾となった“ディズニー新幹線”。車内にもディズニーをテーマにさまざまな仕掛けが…。（記者リポート）「車内の全ての座席にはミッキーとミニーが描かれたヘッドカバーがつけられています。さらにテーブルをしまってみると…ディズニーのキャラクターがデザインされたシールがはられていますね」さらに…。（現場音）「♪メロディー」駅の出発と到着時に流れるのはディズニーシー25周年のテーマソング。車内のポスターやヘッドカバー、テーブルも全て“ディズニー仕様”です。（JR東海 丹羽俊介社長）「東京ディズニーリゾートにこれから行くという期待感を味わっていただいて、新幹線の車内でも移動を特別な空間として 多くの方が楽しんでいただけることを期待している」特別料金は必要なく、初めて運行されるのは6月19日金曜日から。2027年3月ごろまで東京と新大阪の間を主に「ひかり」と「こだま」で運行する予定です。