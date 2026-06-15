【JR東海】東京ディズニーシー開業25周年記念”特別な新幹線”お披露目 2025年に続き第2弾の企画（静岡）
東京ディズニーシーの開業25周年を記念した“特別な新幹線”が15日、公開されました。
会場には、あの“人気キャラクター”も駆け付けました。
15日、JR東海の浜松工場でお披露目されたのは…。
（記者リポート）
「JRとディズニーが協力してつくった新幹線には、ディズニーを代表するキャラクターが描かれ、ミッキーやミニーの姿もあります」
ディズニーシー25周年のテーマカラーで、“海の魅力”をイメージした「ジュビリーブルー」で染め上げられた車両は、1編成しかない“特別な新幹線”です。
お披露目イベントには…。
（アナウンス）
「それでは早速登場してもらいましょう。どうぞ！」
ジュビリーブルーの衣装に身を包んだミッキーも登場！。
特別に塗装された車両の誕生を祝福しました。
JRとディズニーがコラボした新幹線といえば…。
2025年、ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」をテーマにした特別な車両が60年の歴史で初めて運行されたばかり…。
そして、早くも第2弾となった“ディズニー新幹線”。
車内にもディズニーをテーマにさまざまな仕掛けが…。
（記者リポート）
「車内の全ての座席にはミッキーとミニーが描かれたヘッドカバーがつけられています。さらにテーブルをしまってみると…ディズニーのキャラクターがデザインされたシールがはられていますね」
さらに…。
（現場音）
「♪メロディー」
駅の出発と到着時に流れるのはディズニーシー25周年のテーマソング。
車内のポスターやヘッドカバー、テーブルも全て“ディズニー仕様”です。
（JR東海 丹羽俊介社長）
「東京ディズニーリゾートにこれから行くという期待感を味わっていただいて、新幹線の車内でも移動を特別な空間として 多くの方が楽しんでいただけることを期待している」
特別料金は必要なく、初めて運行されるのは6月19日金曜日から。
2027年3月ごろまで東京と新大阪の間を主に「ひかり」と「こだま」で運行する予定です。