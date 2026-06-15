タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。話題の「東京ノース」について語った。

番組ではZ世代の女性が密かに住みたがる街として昨今注目を集める東京の北区、板橋区、豊島区など東京23区の北エリアである通称「東京ノース」についてトーク。MCの大島由香里アナから「マツコさんはこの“東京ノース女子”というのはご存じでしたか？」と話題を振られる場面があった。

「初めて知りましたし、今日で忘れると思う」と返答。「私がとても危惧しているのは、駒込、巣鴨…赤羽とか十条とか。ジジイがいっぱい居たはずなんですよ」と語りだした。

「こういう人（Z世代）たちが行くじゃないですか“エモい”とか言って。そうするとそこしか居場所がなかたったジジイはどこに行ってるんだ？」と懸念。「赤羽だったら荒川、荒川の土手で飲んでますよジジイは」と明かした。

「これはメディアとしての責任も感じているんですけどこういうところを取り上げるじゃない？若い子にインタビューして“イェーイ！”って。そうするとまた“イェーイ！”が行くじゃない？そうすると1人、1人とジジイが減っていくわけですよ」とコメント。「それと同じ事が小岩でも蒲田でも起きてる。小岩のジジイは江戸川で飲んでます、蒲田のジジイは多摩川で飲んでます。河川敷行ってみなさいよ、かわいそうに。川は越えられませんから、河川敷で対岸を見ながらみんな1列で飲んでますよ」と笑いを誘っていた。