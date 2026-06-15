「本当にしなこちゃん？！」しなこ、別人級イケメンショット公開「振り幅すごすぎ」「びっくりした…」
インフルエンサーでYouTuberのしなこさんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン過ぎる姿を公開しました。
【写真】しなこ、別人級のイケメンショットに反響
一般ユーザーは「本当にしなこちゃん？！ あのあれのしなこちゃん？！」と驚きをつづっており、しなこさんは引用リポストで本人であることを明かしました。
コメントでは、「若かりし頃の松岡充様にそっくりでカッコ良すぎます」「イケメン過ぎて」「お願いなので定期的にこれしてください」「控えめに言って結婚してほしい。婚約届持っていくから」「振り幅すごすぎ」「普段カラフルなイメージあるからメロ過ぎてびっくりした…」など、絶賛の声が集まりました。
【写真】しなこ、別人級のイケメンショットに反響
「定期的にこれしてください」しなこさんは「はいしなこです!!!!こっちに目覚めそうです....!!」と一般ユーザーのポストを引用し、1枚の写真を公開。クールな表情で鏡越しの自撮りショットを披露しました。銀髪のウィッグに黒いシャツを合わせ、普段とは一転した中性的で耽美（たんび）的な雰囲気のビジュアルとなっています。ポップでかわいらしい印象とは異なるギャップあふれる姿です。
コメントでは、「若かりし頃の松岡充様にそっくりでカッコ良すぎます」「イケメン過ぎて」「お願いなので定期的にこれしてください」「控えめに言って結婚してほしい。婚約届持っていくから」「振り幅すごすぎ」「普段カラフルなイメージあるからメロ過ぎてびっくりした…」など、絶賛の声が集まりました。