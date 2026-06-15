インフルエンサーでYouTuberのしなこさんは6月15日、自身のXを更新。イケメン過ぎる姿を公開し、「振り幅すごすぎ」と反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：しなこさん公式Xより）

写真拡大 (全2枚)

インフルエンサーでYouTuberのしなこさんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン過ぎる姿を公開しました。

【写真】しなこ、別人級のイケメンショットに反響

「定期的にこれしてください」

しなこさんは「はいしなこです!!!!こっちに目覚めそうです....!!」と一般ユーザーのポストを引用し、1枚の写真を公開。クールな表情で鏡越しの自撮りショットを披露しました。銀髪のウィッグに黒いシャツを合わせ、普段とは一転した中性的で耽美（たんび）的な雰囲気のビジュアルとなっています。ポップでかわいらしい印象とは異なるギャップあふれる姿です。

一般ユーザーは「本当にしなこちゃん？！ あのあれのしなこちゃん？！」と驚きをつづっており、しなこさんは引用リポストで本人であることを明かしました。

コメントでは、「若かりし頃の松岡充様にそっくりでカッコ良すぎます」「イケメン過ぎて」「お願いなので定期的にこれしてください」「控えめに言って結婚してほしい。婚約届持っていくから」「振り幅すごすぎ」「普段カラフルなイメージあるからメロ過ぎてびっくりした…」など、絶賛の声が集まりました。

「ガチで顔良すぎて草」

今回公開したビジュアルは、ファッションブランド「Moi-meme-Moitie」のオンラインサロン企画でモデルを務めた際のもの。ブランド公式のXでは、しなこさんのモデルショットが公開されています。コメントでは「しなこちゃんこっちも似合うのかよ」「急にめっちゃしなこのこと好きになった」「ガチで顔良すぎて草」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)