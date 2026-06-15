NISAを切り崩してなんとかピンチ脱出…32歳女性が給料日前に「これはマズい！」とひやひやした瞬間
給料日前に手持ちのお金が底をつきそうで焦ったことがある人は少なくないでしょう。もちろん家計をしっかり管理していればカツカツにはならないわけですが、お金を増やしていくうえで失敗はつきもの。そこから学ぶことがあるはずです。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「給料日前のお財布事情」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む32歳女性の「これは本当にマズい！」と焦ったエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：派遣社員
・職業：保育士
・世帯年収：700万円
・貯蓄額：100万円
・家賃（住宅ローン）：12万円
・間取り：一軒家
・食費：9万円
・交際費：4万5000円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万5000円
・水道代：2500円
・通信費：1万円
・車の維持にかかる費用：1万円
・毎月貯蓄に回している額：4万円
「子どもの保育料の引き落としが迫っているのに、銀行口座にお金が入っていなかった時は、『これはマズい！』となりました」
銀行口座にお金が十分になく、わが子の保育料に困ってしまった女性ですが、心理面でも大変だったようで……。
「こんなカツカツな状態で子どもを育てていけるのか不安になり、夫と財布が別なことにいら立ちを感じました」
「NISAを切り崩すなどして、頑張ってお金をかき集めて、何とかなって本当にホッとしたのを覚えています」
かなりギリギリのところまで追い込まれながらも、なんとかピンチを脱出したことがうかがえます。
最後に、当時の自分に「これだけは言っておきたい」というアドバイスを聞きました。
「推し活をしたり、おいしいご飯を食べたりするのはいいけれど、絶対保育料だけは確保しなければいけない」
＜調査概要＞
給料日前のお財布事情に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：171人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「給料日前のお財布事情」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む32歳女性の「これは本当にマズい！」と焦ったエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール【大阪府在住32歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：派遣社員
・職業：保育士
・世帯年収：700万円
・貯蓄額：100万円
・家賃（住宅ローン）：12万円
・間取り：一軒家
・食費：9万円
・交際費：4万5000円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万5000円
・水道代：2500円
・通信費：1万円
・車の維持にかかる費用：1万円
・毎月貯蓄に回している額：4万円
こんなカツカツな状態で……32歳女性が給料日前に「これは本当にマズい！」と感じたのはどんな時だったのでしょうか。
「子どもの保育料の引き落としが迫っているのに、銀行口座にお金が入っていなかった時は、『これはマズい！』となりました」
銀行口座にお金が十分になく、わが子の保育料に困ってしまった女性ですが、心理面でも大変だったようで……。
「こんなカツカツな状態で子どもを育てていけるのか不安になり、夫と財布が別なことにいら立ちを感じました」
NISAを切り崩して女性はその窮地をどのように切り抜けたのでしょうか。
「NISAを切り崩すなどして、頑張ってお金をかき集めて、何とかなって本当にホッとしたのを覚えています」
かなりギリギリのところまで追い込まれながらも、なんとかピンチを脱出したことがうかがえます。
最後に、当時の自分に「これだけは言っておきたい」というアドバイスを聞きました。
「推し活をしたり、おいしいご飯を食べたりするのはいいけれど、絶対保育料だけは確保しなければいけない」
＜調査概要＞
給料日前のお財布事情に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：171人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)