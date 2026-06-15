【2泊3日の合宿】EBiDAN新グループオーディション3次審査、3チームでパフォーマンス
今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！
6月11日（木）放送の「3次審査」2泊3日の合宿1日目の様子を振り返る。15名が3チームにわかれ夢をかけたパフォーマンスを披露。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、飯島颯（SUPER★DRAGON）、郄田彪我（Sakurashimeji）、EIKU（ONE N’ ONLY）。
【動画】EBiDAN新グループオーディション3次審査は2泊3日の合宿！
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する全9グループからなるアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。
EBiDANの“原点回帰”をコンセプトに、新グループを決めるオーディション。2次審査を通過した15名による3次審査がスタート！ 2泊3日の合宿審査で、練習はもちろん、共同生活を通してチームの結束力を高め、最終日に5人1組でパフォーマンスを披露する。
課題曲はLienel「Love Me Madly」。6人組のLienelの楽曲を、５人編成に変更し、それぞれどんな風に自分のパートを魅せるかもポイント。
合宿1日目は、チームにわかれての練習に加え、総合プロデューサー・新井弘毅による個人面談や、特別審査員・パワーパフボーイズによるダンス抜き打ちチェックも。
気になるチーム分けと、それぞれのチームの様子は？
【チーム赤】は、石川綾眞、小林郁大、畑駿平（リーダー）、佐藤蓮音、三戸琳仁。
合宿1日目、音に合わせて通しでパフォーマンスできるようになるが、コーチからは、デビューしてステージに立った時「“どういうアイドルになっていたいか”をちゃんとイメージしないと、今、こなすだけになってる」と指摘が。
パフォーマンスを見たパワーパフボーイズは、「このメンバー、バランスがいい」「1つのチームとなるのが早い」「一体感を感じる」と高評価。中でもリーダーの畑について「すごい爽やかで踊りも迫力ある。みんな（畑の）いいところをパクッてもいいなと思った」と絶賛した。
【チーム青】は、大野遥斗、松下新史、守本勝倶、山口暖人、三村航輝（リーダー）。
コーチからは「絶対、振りに忠実じゃなくてもいい。自分で変えたかったら変えていい」と個性を重視するようアドバイス。
しかし、パフォーマンスを見たパワーパフボーイズは「1番ヤバいかな」と厳しい言葉を。他2組は「個人個人で表現があって5人でやる意味があるグループだけど、チーム青は5人でやってるだけ」と指摘し、「みんなの良さに逃げてる感じに見える。まずは、1人で踊ると思って練習した方がいいかも」とアドバイス。
これを受け、リーダーの三村は「時間が足りないなと感じています。修正したいと思うところはたくさんあって、特有の個性みたいなところを揃えても何回かしたらまた戻っちゃう」とチームの課題をあげた。
【チーム黄】は、宮本琉成、福本花道、堀蒼寿、佐多伊徳、郄橋夢人（リーダー）。
最年長の佐多（20歳）は、堀（14歳）に「タメ語でいこう」と提案。話し合いや練習は佐多を中心に進んでいく中、リーダーの郄橋は「チームなので頼ることもしたいですけど、リーダーを任せられたので自分が精一杯できることを、自分が思うリーダーをやりたい」と責任感を見せる。
休憩中も1人で振りの確認を続けていた堀は、これまでミュージカルを中心に活動してきたため「ジャズダンスをやってきたので、種類が全然違うと踊り方も違う。そこをもっと研究しないと」と課題に取り組みながら、「そこは自分の個性なので、それを武器にして戦っていきたい」と意欲を。
この他、練習の疲れを癒す夕食BBQの模様も。候補生たちの素の姿にも注目！「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
「EBiDAN THE AUDITION 2026」公式TikTokでは、オーディションの裏側＆オリジナル動画を随時配信中！
6月11日（木）放送の「3次審査」2泊3日の合宿1日目の様子を振り返る。15名が3チームにわかれ夢をかけたパフォーマンスを披露。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、飯島颯（SUPER★DRAGON）、郄田彪我（Sakurashimeji）、EIKU（ONE N’ ONLY）。
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属する全9グループからなるアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。
3次審査は2泊3日の合宿でパフォーマンス披露
EBiDANの“原点回帰”をコンセプトに、新グループを決めるオーディション。2次審査を通過した15名による3次審査がスタート！ 2泊3日の合宿審査で、練習はもちろん、共同生活を通してチームの結束力を高め、最終日に5人1組でパフォーマンスを披露する。
課題曲はLienel「Love Me Madly」。6人組のLienelの楽曲を、５人編成に変更し、それぞれどんな風に自分のパートを魅せるかもポイント。
合宿1日目は、チームにわかれての練習に加え、総合プロデューサー・新井弘毅による個人面談や、特別審査員・パワーパフボーイズによるダンス抜き打ちチェックも。
気になるチーム分けと、それぞれのチームの様子は？
【チーム赤】は、石川綾眞、小林郁大、畑駿平（リーダー）、佐藤蓮音、三戸琳仁。
合宿1日目、音に合わせて通しでパフォーマンスできるようになるが、コーチからは、デビューしてステージに立った時「“どういうアイドルになっていたいか”をちゃんとイメージしないと、今、こなすだけになってる」と指摘が。
パフォーマンスを見たパワーパフボーイズは、「このメンバー、バランスがいい」「1つのチームとなるのが早い」「一体感を感じる」と高評価。中でもリーダーの畑について「すごい爽やかで踊りも迫力ある。みんな（畑の）いいところをパクッてもいいなと思った」と絶賛した。
【チーム青】は、大野遥斗、松下新史、守本勝倶、山口暖人、三村航輝（リーダー）。
コーチからは「絶対、振りに忠実じゃなくてもいい。自分で変えたかったら変えていい」と個性を重視するようアドバイス。
しかし、パフォーマンスを見たパワーパフボーイズは「1番ヤバいかな」と厳しい言葉を。他2組は「個人個人で表現があって5人でやる意味があるグループだけど、チーム青は5人でやってるだけ」と指摘し、「みんなの良さに逃げてる感じに見える。まずは、1人で踊ると思って練習した方がいいかも」とアドバイス。
これを受け、リーダーの三村は「時間が足りないなと感じています。修正したいと思うところはたくさんあって、特有の個性みたいなところを揃えても何回かしたらまた戻っちゃう」とチームの課題をあげた。
【チーム黄】は、宮本琉成、福本花道、堀蒼寿、佐多伊徳、郄橋夢人（リーダー）。
最年長の佐多（20歳）は、堀（14歳）に「タメ語でいこう」と提案。話し合いや練習は佐多を中心に進んでいく中、リーダーの郄橋は「チームなので頼ることもしたいですけど、リーダーを任せられたので自分が精一杯できることを、自分が思うリーダーをやりたい」と責任感を見せる。
休憩中も1人で振りの確認を続けていた堀は、これまでミュージカルを中心に活動してきたため「ジャズダンスをやってきたので、種類が全然違うと踊り方も違う。そこをもっと研究しないと」と課題に取り組みながら、「そこは自分の個性なので、それを武器にして戦っていきたい」と意欲を。
この他、練習の疲れを癒す夕食BBQの模様も。候補生たちの素の姿にも注目！「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
「EBiDAN THE AUDITION 2026」公式TikTokでは、オーディションの裏側＆オリジナル動画を随時配信中！