けさ（15日）、岡山市中区の民家の敷地内で、駐車中の乗用車の中を物色していた男が、車の持ち主の男性に発見され、顔を殴った疑いで逮捕されました。

事後強盗未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、岡山市北区幸町の無職の男（79）です。警察によりますと、男はきょう（15日）午前9時50分ごろ、岡山市中区平井の民家の敷地内に駐車されていた車の中を物色中に、車の所有者の男性（53）に発見され、捕まるのを逃れようと男性の顔を拳で殴る暴行を加えた疑いが持たれています。男は男性に取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた警察官に引き渡されました。

当時、車の持ち主の男性は家の裏で作業をしていて、水分補給のためにいったん離れ、ふたたび家の裏に戻った際、駐車中の乗用車の運転席に座って助手席のグローブボックスを物色している男を見つけました。 男性が男に声を掛けたところ、いきなり顔を殴られる暴行を受けたものの、その場で男を取り押さえ、通報したということです。男性にけがはありませんでした。

警察の調べに対し男は、「私がしたことに間違いない」「お金を盗むために車の中を物色した」と容疑を認めいるということです。