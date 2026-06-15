「ふわふわフェイスポーチ」

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　サンリオの人気キャラクター”コロコロクリリン”をデザインした「コロコロクリリン ミンナしゅ〜ごう！ポーチコレクション」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】トートバッグも登場！　愛おしさ満点のポーチコレクション一覧

■クリリンのファミリーが大集合

　今回登場するのは、ゴールデンハムスターの男のコ“クリリン”と“サクラ”、そして七つ子たちをデザインした、かわいさ満点のポーチコレクション全6種。

　ラインナップには、横幅約280mmで折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できる「トートバッグ」をはじめ、ふわふわのボア生地を使用した思わずなでたくなる愛おしさの「ふわふわフェイスポーチ」や、どこか懐かしい魅力が詰まった「アップリケポーチ」を用意する。

　そのほか、小物の整理にぴったりの「スクエアポーチ」や、「ラウンドポーチ」、「マチ付きポーチ」を展開。いずれも裏表で異なるデザインを楽しめる仕様となっている。