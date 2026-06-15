金田喜稔がオランダ戦を斬る！「伊東純也の存在は欠かせない。この試合で得た勝点１は非常に大きな意味を持つ」【Ｗ杯】
［北中米ワールドカップ］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム
日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に失点し、57分に中村敬斗のゴールで試合を振り出しに戻すも、64分に勝ち越し弾を許す。それでも88分に鎌田大地が同点弾を挙げて、２−２で引き分けた。
追いついて、本当に良かった。負けと引き分けでは、全然違うからね。特に今日のゲーム内容を考えれば、この試合で得た勝点１は非常に大きな意味を持つと思う。
先制して追いつかれる引き分けと、リードをされて追いつく引き分けでは、同じ勝点１でも大きな差がある。前者は『（オランダ相手に）勝点１を取れたから良しとしよう』の気持ちになるが、後者は『よし。追いつけた！』と勝利に等しいほどの勢いがつく。まさに今日の日本は、後者だった。
オランダ戦は、日本の守備が非常によく機能していた。効果を発揮できたポイントは２つあった。
１つ目は、オランダの攻撃の起点、フレンキー・デ・ヨングへの対応だ。１トップの上田綺世は、フィルジル・ファン・ダイクらが最終ラインでボールを回している時、常にデ・ヨングへのパスコースを切りながらプレッシャーをかけ続けていた。さらに、前田大然も上田と連動してプレスをかけて、相手にビルドアップの起点を作らせなかった。これは相手の攻め手を封じるうえで非常に大きかった。
２つ目は、相手のキーマンの１人である左サイドのコディ・ガクポに対するディフェンスだ。まずは堂安律がしっかりと距離を詰め、久保建英が中盤から帰陣して内側のコースを消す。それによって、縦に突破されてもセンターバックの渡辺剛がカバーに入れる態勢を整え、ガクポに決定的なクロスをほとんど上げさせなかった。
また、２つ目のポイントに挙げた守備が機能するきっかけとなったプレーがあった。それは、試合開始早々の３分のシーンだ。
左サイドのガクポからの鋭いパスをボックス内で受けたドニエル・マレンに、強烈なシュートを打たれた。しかし、これをGK鈴木彩艶が横っ飛びでスーパーセーブ。ピンチを凌いだ。
試合開始直後に迎えたピンチで、日本の選手たちは『あの鋭いパスを入れられたら、やられる。もっとシビアに距離を詰めていかないといけない』と肌で感じたはずだ。その一瞬の気づきが、その後の守備に繋がったと思う。
日本の失点シーンを振り返ると、１失点目は高さの部分で最も警戒していたファン・ダイクに、FKの流れからヘディングで決められてしまった。選手たちのショックは大きかったはずだ。ただ、２失点目のクリセンシオ・サマービルのゴールは仕方ないね。あのコントロールシュートは彩艶でも流石に止められないよ。
得点を決めた選手では、特に１点目を挙げた中村は素晴らしかったと思う。彼が決めたカットインからのシュートはもちろんだが、僕が最も評価したいのは守備の部分だ。中村は90分間、集中力を切らさずに攻撃だけでなく、守備にも奔走していた。常に首を振って左右や背後を確認し、サボることなく走り続けた。あの献身的な姿勢があったからこそ、チーム全体のバランスが保たれていた。
そして、中村のハードワークを引き出したのは前田の存在だと僕は思う。前田の前線からのアグレッシブなプレスがあったからこそ、中村は自分の対応するべき相手に集中できた。森保一監督が前田を先発で起用した狙いは、まさにここにあったと思うよ。
オランダ戦での同点劇を語るうえで、66分に前田に代わって途中出場した伊東純也の存在は欠かせない。伊東がピッチに入ってから、日本の攻撃のリズムは明らかに変わった。右サイドからの効果的なクロスやプレースキックでチャンスを作り出し、献身的なプレスバックも含めて、彼がこのゲームを引き分けに持ち込んだと言っても過言ではない。森保監督の采配のタイミング、伊東が与えられたポジション、すべてが理にかなっていた。
日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に失点し、57分に中村敬斗のゴールで試合を振り出しに戻すも、64分に勝ち越し弾を許す。それでも88分に鎌田大地が同点弾を挙げて、２−２で引き分けた。
追いついて、本当に良かった。負けと引き分けでは、全然違うからね。特に今日のゲーム内容を考えれば、この試合で得た勝点１は非常に大きな意味を持つと思う。
オランダ戦は、日本の守備が非常によく機能していた。効果を発揮できたポイントは２つあった。
１つ目は、オランダの攻撃の起点、フレンキー・デ・ヨングへの対応だ。１トップの上田綺世は、フィルジル・ファン・ダイクらが最終ラインでボールを回している時、常にデ・ヨングへのパスコースを切りながらプレッシャーをかけ続けていた。さらに、前田大然も上田と連動してプレスをかけて、相手にビルドアップの起点を作らせなかった。これは相手の攻め手を封じるうえで非常に大きかった。
２つ目は、相手のキーマンの１人である左サイドのコディ・ガクポに対するディフェンスだ。まずは堂安律がしっかりと距離を詰め、久保建英が中盤から帰陣して内側のコースを消す。それによって、縦に突破されてもセンターバックの渡辺剛がカバーに入れる態勢を整え、ガクポに決定的なクロスをほとんど上げさせなかった。
また、２つ目のポイントに挙げた守備が機能するきっかけとなったプレーがあった。それは、試合開始早々の３分のシーンだ。
左サイドのガクポからの鋭いパスをボックス内で受けたドニエル・マレンに、強烈なシュートを打たれた。しかし、これをGK鈴木彩艶が横っ飛びでスーパーセーブ。ピンチを凌いだ。
試合開始直後に迎えたピンチで、日本の選手たちは『あの鋭いパスを入れられたら、やられる。もっとシビアに距離を詰めていかないといけない』と肌で感じたはずだ。その一瞬の気づきが、その後の守備に繋がったと思う。
日本の失点シーンを振り返ると、１失点目は高さの部分で最も警戒していたファン・ダイクに、FKの流れからヘディングで決められてしまった。選手たちのショックは大きかったはずだ。ただ、２失点目のクリセンシオ・サマービルのゴールは仕方ないね。あのコントロールシュートは彩艶でも流石に止められないよ。
得点を決めた選手では、特に１点目を挙げた中村は素晴らしかったと思う。彼が決めたカットインからのシュートはもちろんだが、僕が最も評価したいのは守備の部分だ。中村は90分間、集中力を切らさずに攻撃だけでなく、守備にも奔走していた。常に首を振って左右や背後を確認し、サボることなく走り続けた。あの献身的な姿勢があったからこそ、チーム全体のバランスが保たれていた。
そして、中村のハードワークを引き出したのは前田の存在だと僕は思う。前田の前線からのアグレッシブなプレスがあったからこそ、中村は自分の対応するべき相手に集中できた。森保一監督が前田を先発で起用した狙いは、まさにここにあったと思うよ。
オランダ戦での同点劇を語るうえで、66分に前田に代わって途中出場した伊東純也の存在は欠かせない。伊東がピッチに入ってから、日本の攻撃のリズムは明らかに変わった。右サイドからの効果的なクロスやプレースキックでチャンスを作り出し、献身的なプレスバックも含めて、彼がこのゲームを引き分けに持ち込んだと言っても過言ではない。森保監督の采配のタイミング、伊東が与えられたポジション、すべてが理にかなっていた。