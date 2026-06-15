金田喜稔がオランダ戦を斬る！「伊東純也の存在は欠かせない。この試合で得た勝点１は非常に大きな意味を持つ」【Ｗ杯】

金田喜稔がオランダ戦を斬る！「伊東純也の存在は欠かせない。この試合で得た勝点１は非常に大きな意味を持つ」【Ｗ杯】