市井紗耶香、モー娘。卒業後にバイトしていた 店名明かす「履歴書出して…」
元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が、13日放送のテレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（土曜 深0：55）に出演。モーニング娘。を卒業後、アルバイトしていたことを明かした。
【写真】書面で「辞退」を報告した市井紗耶香
番組では、東京・五反田の飲食店で、松岡昌宏、博多大吉がゲストの市井を迎え、食事を楽しみながらトークを展開した。
卒業後の生活について大吉から「普通にバイト、働いてたっていう？」と水を向けられると、市井は「そうです。アルバイトしました。アルバイト経験をしたことがなかったので。『ららぽーと』でバイトしてました。実家が（千葉県の）船橋だから、船橋のららぽーとでお洋服屋さんのバイトを。オープニングスタッフを募集していたんで、履歴書出して」と明かした。
【写真】書面で「辞退」を報告した市井紗耶香
番組では、東京・五反田の飲食店で、松岡昌宏、博多大吉がゲストの市井を迎え、食事を楽しみながらトークを展開した。
卒業後の生活について大吉から「普通にバイト、働いてたっていう？」と水を向けられると、市井は「そうです。アルバイトしました。アルバイト経験をしたことがなかったので。『ららぽーと』でバイトしてました。実家が（千葉県の）船橋だから、船橋のららぽーとでお洋服屋さんのバイトを。オープニングスタッフを募集していたんで、履歴書出して」と明かした。