お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が１５日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（午前８時３０分〜）に出演。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、２―２で引き分けとなった日本対オランダ戦に言及した。

自身も小学校時代にサッカー部だったという向井だが「そんな別にサッカー好きじゃない。ほんと普通」。この日の試合は日本時間で朝５時キックオフで「迷いましたね。葛藤ありました、昨晩」としながらも、同番組のためにも起きて観戦したといい「面白かった。良かったー、良い試合」と日本代表の健闘ぶりを絶賛した。

また、ＮＨＫで解説していた本田圭佑やピッチリポーターの柿谷曜一朗などにも「実況がレベル上がってますね」と言及。

特に、本田の解説は毎回話題になるが「しゃべり上手いんですよ。しゃべりの足腰がすごいしっかり。ここ何年かで、サッカー選手のしゃべりの足腰が…僕ら、松木安太郎世代なんで。大したこと言わない（笑い）」とべた褒めした。

これにラジオパートナーのヒャダインからは「なんてこと言うんですか！松木さん、面白いじゃないですか！」とツッコミを入れられつつ、向井は「これ以上バラエティ寄りになっちゃうと多分違う。今がギリギリのライン」と語った。