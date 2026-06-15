通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．８％付近、スポット市場の落ち着いた値動き反映 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．８％付近、スポット市場の落ち着いた値動き反映

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．８％付近、スポット市場の落ち着いた値動き反映



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.81 5.76 6.43 7.28

1MO 6.61 4.99 6.07 6.05

3MO 7.54 5.05 6.61 6.22

6MO 8.22 5.40 7.20 6.71

9MO 8.40 5.68 7.55 6.95

1YR 8.61 6.16 7.91 7.21





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.32 8.57 6.96

1MO 6.51 7.84 6.19

3MO 7.17 8.00 6.27

6MO 7.94 8.52 6.68

9MO 8.30 8.72 6.84

1YR 8.57 8.99 7.12

東京時間16:33現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円1週間は6.81％と東京午前の7.16％から小幅に低下している。一方、１カ月6.61％を引き続き小幅に上回っている。スポット市場でドル円は東京早朝の159円台後半までの下落から、足元では160円台前半での揉み合いへと落ち着いた。

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