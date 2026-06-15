15日朝、中東情勢で大きな動きがありました。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結について合意したと発表。イランの国営放送も合意したと報じ、初めて双方が認めた形です。気になる今後の見通しを専門家に聞きました。



2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃してから約3か月半。原油を中心に、全世界へ影響を与えた戦闘がついに終結へ向かいます。



トランプ大統領は、日本時間の6月15日朝、SNSで「イランとの合意が成立した」と発表しました。戦闘終結に向けた合意が成立したとした上で…。





（アメリカ トランプ大統領）『ホルムズ海峡の無償開放を全面的に承認すると共に、アメリカ海軍による封鎖の即時解除を承認する』一方、イランの国営放送も「イランがアメリカに和平合意を受け入れさせた」と述べ、合意に至ったことを報じました。イランの外務次官は、「イランが勝利した」「正式な署名後覚書の全文が公表される」と述べたということです。そして、最大の焦点であるイランの核開発問題について、ロイター通信は、イランの外務次官が「60日間の交渉期間中に協議する」と表明したと伝えています。仲介国パキスタンのシャリフ首相も15日、SNSで「集中的な協議を経てアメリカとイランとの間で和平合意が成立した」と発表。レバノンを含むすべての戦線で、即時かつ恒久的に戦闘を停止することを双方が宣言したということです。また、公式の署名式は、「6月19日金曜日にスイスで行われる」と明らかにしています。戦闘終結への動きを日本政府は「歓迎」。高市首相も自身のSNSで、「これまで我が国は、事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが最も重要との立場から、積極的な外交努力を行ってきた。こうした観点から、今回の覚書の合意を、事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する」などと投稿しています。合意の報道を受け、日経平均株価も大きく値上がり、初の6万9000円台に。上げ幅は一時3000円を超えました。元外交官でイラン情勢に詳しい専門家は…。（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「まず、これ合意が本当にできたかどうか分からない。仮に署名されたとしても覚書の内容が、いま全然出てきていない。ということはどのような合意になっているか誰も分からない。完全な合意に至る最初のステップとしては意味があるかとは思うが、核問題含む完全な合意に至る、安定的な停戦、休戦に至るかどうかはまだまだ未知数だと思っている」核開発の問題については。（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「イランが本当に守りたかったのは、核開発についての核兵器製造の技術について、完全に放棄するという気がなかったわけですから、それが守れた、守れたかどうか分からないけど、少なくとも最初の合意の中に入っていない。このあと60日間かけて交渉するという事実上後回しにしたわけですよね。これが（イラン側は）第一の勝利だと思っている」また、今回の合意により、ホルムズ海峡が開放されたとしても、懸念はあるといいます。（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「イランはいつでも非常に簡単に再び封鎖することが可能なんです。『（ホルムズ海峡が）絶対に安全なんだ』といって船を出す人たちがどのくらいいるかということです。そう考えると、仮に今週中に覚書が署名されたとしても、石油市場、天然ガス市場、国際市場の状況は、当分、元に戻ることは難しいのではないか、もしくは非常に段階的に時間をかけて戻っていくのではないかと推測している」（スタジオ）（澤井 志帆 アナウンサー）この合意によってホルムズ海峡の封鎖が解除される可能性が出てきました。坂口さん、日本経済にはどんな影響が出てきそうですか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）はい、これ当然ですけど、難しい話抜きに経済活動というのは基本的に世界の平和が前提となっていますので、これは大きな出来事ですよね。もちろん宮家さんのご意見あるんですけども、本当に今出ている通り、トランプ大統領の言う通り本当に解放されるんだとしたら、当然、原油価格も落ち着いてくるでしょうし、何よりも目詰まりというものも徐々に徐々に、多分これから少なくなってくると思いますので、ちょっと期待はできますよね。（澤井 志帆 アナウンサー）私たち一般の生活者が生活が楽になるというような実感というのを生まれるんですか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）そうですね、例えば原油価格とかガソリンとか灯油みたいな燃料に関するものは価格が即時反映されますので、ちょっと実感としては得やすいと思うんですね。最終末端商品の価格が下がるってことはなかなか起きづらいかもしれませんが、燃料という意味ではまずは生活の実感というのを徐々に多分得ることができるんじゃないかと思いますね。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）坂口さん、この合意についてはまだちょっと不透明な部分がありますが、仮にですね、これで順調に和平が成立をすると仮定をした場合、原油を含めた物流の正常化というのはどのくらい時間がかかると思いますか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）そうですね、だいたいですけどホルムズ海峡から40日から50日ぐらいかかって日本にやってきますので、本当に今週末ぐらいから、本当に解放されたら、かつ行き始めたら、多分その4、50日後からは多分、2月ぐらいには正常に戻るんじゃないかと。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）そのぐらいは時間がかかるんじゃないかということですね。あともう一つですね、日銀の金利について今引き上げるのではないかという観測が流れていますが、そのことに関してこの合意の報道というのは…報道というんですかね、今トランプさんが発表しているということに関してはどういう影響があると思いますか？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）逆にですね1%上げることによって通常は株式に対してはマイナスの効果だったりとか、企業経営にもマイナスの効果のはずなんですが、これによって企業活動がさらによくなって利益を上げるとすればプラスマイナス打ち消せるので、利上げが、もしかしたらいい方向に転ぶ可能性はあるなと思っていますね。（澤井 志帆 アナウンサー）私たちも実感することができる？（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）そうですね、もちろんローン持っている人はマイナスの効果なんでしょうけど、ガソリンとか燃料という意味では効果実感できるかと思います。（澤井 志帆 アナウンサー）今回の合意が私たちの安心できる生活についてですので、どういう生活につながっていくのでしょうか…これからも見ていきたいと思います。