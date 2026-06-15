いよいよ梅雨本番。ジメジメとベタつく空気を、一瞬で切り替えてくれるのがピリッと刺激的な「スパイスカレー」。



小麦粉を使わず、様々なスパイスが使われ、野菜もたっぷりと入るため味のバリエーションが豊富でヘルシーと大人気。



そんなスパイスカレーにとことんこだわった静岡で注目の専門店を調査。



5月に静岡市内にできたばかりのこのスパイスカレー専門店は、開店1か月で提供されたメニューはすでに20種類以上。





誰でも食べやすい香りとバランスにこだわった新しいタイプのスパイスカレーは、初心者にも食べやすいと話題に。（客）「癖がなくて誰でも食べられるようなスパイスカレーかなと思います」（客）「おいしいです。発汗とかそういうので健康に良さそうだなと思います」そして藤枝には、静岡での“スパイスカレーの先駆け”と言われる名店が。6年間、清水で絶大な人気を集めた店が移転しましたが、それまでの常連客も藤枝まで通うほど唯一無二といわれるスパイスカレーが。その驚きのメニューとは⁉（客）「週に2回ぐらいは来るかなと思います。やみつきになりますね」（客）「すごくおいしいです。家で作れないので、ここでしか食べられない味だと思います」今回は、梅雨のジメジメも吹き飛ばす、おいしくヘルシーな"スパイスカレー"中でも静岡で大注目の人気店、その魅力を調査します。まずは、静岡市駿河区用宗にあるグルメスポット、「みなと横丁」に5月オープンしたばかりのスパイスカレー専門店「ウィム」。店内は、カウンターのみの6席とコンパクトな店です。「ウィム」は日本語で「きまぐれ」という意味ですが、スパイスカレーへの思いは、決してきまぐれではありません。オーナーの宮永さんは、元々飲食店で働いていましたが、コロナ禍をきっかけにスパイスカレーに目覚めたといいます。（ウィム 宮永 昌弘 さん）「元々自分がカレーの食べ歩きもそうですし、食べること自体も好きだったので、一からスパイスで自分で作ってみたいなと思いまして。ドはまりした感じです」4年に渡りスパイスカレーを独学で追求し、ついに店を出すまでに。そんな「ウィム」のスパイスカレーには意外な特徴があるといいます。それはいったい？（ウィム 宮永 昌弘 さん）「僕自身があまり辛いものが得意ではないので、自分が作るカレーは、辛さはほぼほぼない…」スパイスの風味は残しつつ野菜や配合で辛みを抑えた、子どもから大人まで楽しめるのが、“ウィムのスパイスカレー”の特徴です。メニューは基本的に週替わりで3種類から選べますが、宮永さんおすすめの食べ方がこれ。一皿で全ての味が楽しめる3種の合いがけ。この食べ方がスパイスカレーの醍醐味だと言います。「黒胡椒チーズダル」は、ひよこ豆の粒感を生かすことで豆の甘さも感じられる一品です。「マスタードポーク」は、スパイスをすりつぶさず、あえて、からしの辛みを抑えたトマトベースのカレー。そして、この時期一番のおすすめは、梅をたっぷり使った「梅チキン」。（ウィム 宮永 昌弘 さん）「ただ酸っぱいというのはつまらないと思っているので、その酸っぱさを消すために少し煮込みを強くしるんですね」微妙な火加減で酸味とスパイスを絶妙な割合いに仕上げる、これからの時期にぴったりな逸品です。そんなスパイスカレーは普通のカレーよりも、味を楽しむことができる秘密があるといいます。（ウィム 宮永 昌弘 さん）「スパイスカレーというのは小麦粉を一切使いませんので、その分サラサラで熱が逃げやすいので、少し温度が下がることで、風味だけではなく味もしっかり舌で感じることができると思うんですね。スパイスカレーのいいところだと思います」初めて食べたという人の反応は？（客）「辛みはないんですけど、スパイスの味がすごく感じられるので、すごく食べやすいです」（客）「おいしいです。おうちで食べられない味が楽しめるのと、発汗とかそういうので健康に良さそうだなと思います」（客）「癖がなくて誰でも食べられるようなスパイスカレーだと思います。病みつきになりますね」続いては、藤枝市にあるちょっと変わった形の建物の「カレー屋 ロストコーナー」実はここ、静岡県内のスパイスカレーの先駆けとして、2017年から6年間清水区で営業していたスパイスカレーの名店で、3年前に住宅を兼ねた店にしようと藤枝市に移転。今でも、以前の店の常連がわざわざ訪れるほどの人気店なんです。店主の稲森樂さんは、母親と弟の3人でこの店を営んでいます。（カレー屋 ロストコーナー 店主 稲森 樂さん）「ここに来て食べ終わった後来てよかったなとか、なんか調子がいいなそんな風になっていただけたらいいなと思ってカレーを作っております」そんな稲森さんですが、元々は運送業だったそうで、スパイスカレーを始めたきっかけは書店で見つけた1冊の本だったといいます。（カレー屋 ロストコーナー 店主 稲森 樂さん）「カレーの本があって、見たことのないカレーばかりのっていて、どんどんやり始めたらこれが面白いわけで“沼って”いったわけですね」スパイスの魅力にはまり独学で研究を進め、約30種類のスパイスや豊富な野菜などを絶妙に組み合わせて、これまでに100種類以上のスパイスカレーを誕生させてきました。中でも、不動の人気を誇るのが、定番メニューの「マトンドライウェットキーマと、ポークビンダルーのあいがけ」これまで、この味の虜になったファンは数知れず。特に皆さんハマるのが、豚肉を使ったインドのゴア地方発祥の「ポークビンダルー」。（カレー屋 ロストコーナー 店主 稲森 樂さん）「これがですね、ポークビンダルーの元を作ってますね。辛さもあるんですけど香りがすごく大事」焦がす直前まで5種類のスパイスから成分を抽出し、香りと辛さを極限まで引き出します。そのスパイスをたっぷりのニンニクと赤ワインビネガーと共にミキサーでペースト。これを豚バラ肉に混ぜ、2日間じっくり漬け込みます。これを、玉ねぎ、トマト、さらにパウダースパイスを炒めたものと合わせ、1時間煮込んでようやく完成です。（カレー屋 ロストコーナー 店主 稲森 樂さん）「ちょっとスパイシーで酸味があって辛みもある。いい感じのカレーですね。まあ、でも一番とにかく自分は好きなカレーですね」じっくり漬け込んだ肉も最高のうま味を演出します。そしてもう一方も定番のマトンドライウェットキーマ。マトンは羊肉で、ちょっと癖があるイメージもありますが…。（カレー屋 ロストコーナー 店主 稲森 樂さん）「癖というか、味わいは強いとは思うんです。それがスパイスとかけ合わさって、いい方向に掛け算でうまくなっていく。家庭でやはりマトンを食べる機会は少ないので、それは店でやる価値はあるなと」こだわりが詰まったスパイスカレーに取りつかれたお客さんは？（客）「週に2回ぐらいは来るかなと思います。癖になるような感じのおいしさというか、しばらく経つと、あっ、食べなきゃみたいに思ってしまうような」（客）「すごくおいしいです。家で作れないのでとても、ここでしか食べられない」（客）「全然違いますね。普通じゃない、ちょっとなんかスペシャル的な感じがあるというイメージがこの店にはあって…。なんか来たくなるんですよね…」さらにここでは子どもも食べられる、玉ねぎたっぷりのカレーもあります。また、もう少し暑くなると、「冷やしカレー」という変わり種も登場。ご飯は温かくカレーは冷たい人気商品です。梅雨のジメジメも夏の暑さも、こだわりのスパイスカレーで吹き飛ばしてみてはいかがですか？