落語家、故・桂ざこばさん（享年76）の三回忌追善「米朝一門会」（8月11日、サンケイホールブリーゼ）が行われることになり15日、大阪市内で筆頭弟子の桂塩鯛（71）以下、弟子8人全員が勢揃いして意気込みを語った。

この日は桂枝雀の息子で最後の弟子となった桂りょうば（54）が、ざこばさんからもらった着物一式で姿を見せるなど、全員がざこばさんから譲られた品を身につけ出席した。

塩鯛は「早いものでもう亡くなって2年にもなるんやなぁ、と思いながら最近、夢によう出てきて、朝目覚めが悪いんです。もう出て来んといて欲しい」とあいさつして笑わせ、思い出話に花を咲かせた。「私生活でもアホみたいに泣く人でした。私の結婚式で師匠が初めて仲人したんです。あいさつの頭から泣いてました。だ〜れも泣いてないのに…」などと愛おしそうに振り返った。

当日はざこばさんが脳梗塞を患う以前に収録したネタを映像で公開。門弟一門が思い出話をし塩鯛、桂米団治（67）が一席ずつ披露し、特別ゲストとして桂文枝（82）も出演予定。

塩鯛は「文枝師匠はうちの師匠のこと大好きやったと思いますよ。お互いに認め合ってたと思います」などと話した。

公演当日は午前11時から桂南光（74）、桂吉弥（55）らが出演する「米朝一門会」、午後3時半から「桂ざこば三回忌追善 米朝一門会」となる。