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AmazonのKindleセールで、手塚治虫氏原作、手塚眞氏監修、ゆうきまさみ氏がコンセプトワークス、カサハラテツロー氏が作画を手掛ける漫画「アトム ザ・ビギニング」が99円で販売されている。

対象となっているのは1巻から24巻まで。25巻は440円、26巻は792円で販売されている。全巻をまとめ買いすると3,608円となる。

なお、セールの終了や中止などの可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることをご確認の上、ご購入いただきたい。

【あらすじ】

原因不明の大災害に見舞われた近未来の日本。それから5年後、復興が進む日本のとある大学に、ロボット開発にすべてを懸ける2人の若き研究者の姿があった──。

“ゆうきまさみ”×“カサハラテツロー”という、ロボット漫画を描き続けてきた2人が新解釈で描く、永遠のヒーロー“鉄腕アトム”誕生までの物語がいよいよ開幕!!